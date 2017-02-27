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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7152715371547155>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:32

  BIGor написав:
  jump написав:Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.

Керівник компанії зазначив, що вона менша за ринковий рівень для такої компанії.

"Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР". Вона нижча за ринковий рівень для такого підприємства, як "Укрзалізниця"", – сказав він.

Жмак додав, що його зарплата також менша від тієї, яку отримував попередній керівник Євген Кравцов і яка викликала широкий резонанс у суспільстві.

Водночас він заявив, що не може назвати зарплату членів наглядової ради, уточнивши тільки, що її розмір встановлює Кабінет міністрів.

25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!

що його там тримає?
клоун ще один.
хай звільняється, я згоден на "його низьку з.п.".
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:38

  flyman написав:
  BIGor написав:
  jump написав:Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.

Керівник компанії зазначив, що вона менша за ринковий рівень для такої компанії.

"Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР". Вона нижча за ринковий рівень для такого підприємства, як "Укрзалізниця"", – сказав він.

Жмак додав, що його зарплата також менша від тієї, яку отримував попередній керівник Євген Кравцов і яка викликала широкий резонанс у суспільстві.

Водночас він заявив, що не може назвати зарплату членів наглядової ради, уточнивши тільки, що її розмір встановлює Кабінет міністрів.

25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!

що його там тримає?
клоун ще один.
хай звільняється, я згоден на "його низьку з.п.".


а опыт позволяет руководить таким масштабным предприятием?
желающих получать высокие зп много, работать некому...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:54

  flyman написав:
  BIGor написав:
  jump написав:Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.

Керівник компанії зазначив, що вона менша за ринковий рівень для такої компанії.

"Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР". Вона нижча за ринковий рівень для такого підприємства, як "Укрзалізниця"", – сказав він.

Жмак додав, що його зарплата також менша від тієї, яку отримував попередній керівник Євген Кравцов і яка викликала широкий резонанс у суспільстві.

Водночас він заявив, що не може назвати зарплату членів наглядової ради, уточнивши тільки, що її розмір встановлює Кабінет міністрів.

25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!

що його там тримає?
клоун ще один.
хай звільняється, я згоден на "його низьку з.п.".

Ну не знаю... Як на мене, розуміючи, що Укрзалізниця фактичний банкрот і живе лише за допомоги з кишені платників податків, топ-менеджмент взагалі не має отримувати зарплатні більше ніж мінімально необхідна (скажімо, тисяч 30..50 на місяць максимум).
Мотивація - бонуси в разі виходу компанії в прибуток. Причому не разовий, а в відсотках від прибутку, з якого сплачені податки в бюджет.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:06

  p_vovk74 написав:
  flyman написав:
  jump написав:Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.
...

що його там тримає?
клоун ще один.
хай звільняється, я згоден на "його низьку з.п.".

Ну не знаю... Як на мене, розуміючи, що Укрзалізниця фактичний банкрот і живе лише за допомоги з кишені платників податків, топ-менеджмент взагалі не має отримувати зарплатні більше ніж мінімально необхідна (скажімо, тисяч 30..50 на місяць максимум).
Мотивація - бонуси в разі виходу компанії в прибуток. Причому не разовий, а в відсотках від прибутку, з якого сплачені податки в бюджет.


а Вы найдете на такую зп нормального руководителя? это не рыночная зп для такой должности и близко

это сложная дискуссия, но платить 30-50 тыс грн руководителю предприятия с много миллиардными оборотами - тогда можно вообще не платить, сам наскирдует. это как глава налоговой за штуку баксов :mrgreen:
нужно платить некий рыночный уровень и отстраивать системы контроля, чтобы снизить воровство и откаты...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:15

  Shaman написав:а Вы найдете на такую зп нормального руководителя? это не рыночная зп для такой должности и близко

это сложная дискуссия, но платить 30-50 тыс грн руководителю предприятия с много миллиардными оборотами - тогда можно вообще не платить, сам наскирдует. это как глава налоговой за штуку баксов
нужно платить некий рыночный уровень и отстраивать системы контроля, чтобы снизить воровство и откаты...

О каком "рыночке" речь?

Эти люди прошли какой-то "конкурсный отбор", и каждый из них занял позицию согласно компетенций и опыта?

А кто-то вообще проверял, может есть более компетентные и/или желающие на ту же зарплату или меньше?

Взять тех же Абромавичусов, Найемов и Лещенок. У них какая-то особая компетенция, квалификация, или они делают какую-то уникальную работу?

А там ещё куча престарелых "наблюдателей" из стран-"партнёров", тоже непонятно как попавших в набсоветы тех же госмонополий, госбанков и т.д. Кто они такие, и что они там делают? Как они туда попали?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:19

  Shaman написав:
  flyman написав:клоун ще один.
хай звільняється, я згоден на "його низьку з.п.".


а опыт позволяет руководить таким масштабным предприятием?
желающих получать высокие зп много, работать некому...

дозволяє,
дик зарплата низька, але попрацюю "на резюме"
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:отстраивать системы контроля, чтобы снизить воровство и откаты...


вот с этого и нужно начинать в первую очередь.
А всяких лещенков и прочих иностранных наглядателей, которые показали отрицательную эффективность, гнать сцаной метлой на расстояние выстрела современных истребителей.

А потом уже можно говорить о среднерыночной зарплате тому, кто покажет эффективность. И бонусах.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

p_vovk74 написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:[quote="5148267:jump"]Глава "Укрзалізниці"
25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!

що його там тримає?
клоун ще один.
хай звільняється, я згоден на "його низьку з.п.".

Ну не знаю... Як на мене, розуміючи, що Укрзалізниця фактичний банкрот і живе лише за допомоги з кишені платників податків, топ-менеджмент взагалі не має отримувати зарплатні більше ніж мінімально необхідна (скажімо, тисяч 30..50 на місяць максимум).
Мотивація - бонуси в разі виходу компанії в прибуток. Причому не разовий, а в відсотках від прибутку, з якого сплачені податки в бюджет.
На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:22

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:а Вы найдете на такую зп нормального руководителя? это не рыночная зп для такой должности и близко

это сложная дискуссия, но платить 30-50 тыс грн руководителю предприятия с много миллиардными оборотами - тогда можно вообще не платить, сам наскирдует. это как глава налоговой за штуку баксов
нужно платить некий рыночный уровень и отстраивать системы контроля, чтобы снизить воровство и откаты...

О каком "рыночке" речь?

Эти люди прошли какой-то "конкурсный отбор", и каждый из них занял позицию согласно компетенций и опыта?

А кто-то вообще проверял, может есть более компетентные и/или желающие на ту же зарплату или меньше?

Взять тех же Абромавичусов, Найемов и Лещенок. У них какая-то особая компетенция, квалификация, или они делают какую-то уникальную работу?

А там ещё куча престарелых "наблюдателей" из стран-"партнёров", тоже непонятно как попавших в набсоветы тех же госмонополий, госбанков и т.д. Кто они такие, и что они там делают? Как они туда попали?


а тут я двумя руками за - нужен конкурсный отбор, прозрачная процедура и проч :wink:

а насчет престарелых наблюдателей - не надо так пренебрежительно. честно скажу, что напрямую с такими директорами не пересекался, но сталкивался с одним дедушкой до 80, который приезжая на предприятие раз в несколько месяцев, устраивал разнос. Разнос конечно носил воспитательную функцию, но болевые точки предприятия он в основном находил :D
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:25

  flyman написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:клоун ще один.
хай звільняється, я згоден на "його низьку з.п.".


а опыт позволяет руководить таким масштабным предприятием?
желающих получать высокие зп много, работать некому...

дозволяє,
дик зарплата низька, але попрацюю "на резюме"


ха-ха-ха, смешно :lol:
"моя фамилия слишком известна, чтобы ее называть"
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