За 2020 рік споживання електроенергії становило 117,7 млрд кВт∙год, що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.
Про це повідомляється у прес-релізі Укренерго. У порівнянні з 2019 роком споживання знизилось у галузі транспорту, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів. Натомість споживання збільшилось у населення https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/17/670063/
народ перейшов на опалення електрикою. зебобіки рубанули двіччі - тарифами на газ/доставку і е/е...
Shaman написав:а Вы найдете на такую зп нормального руководителя? это не рыночная зп для такой должности и близко
это сложная дискуссия, но платить 30-50 тыс грн руководителю предприятия с много миллиардными оборотами - тогда можно вообще не платить, сам наскирдует. это как глава налоговой за штуку баксов нужно платить некий рыночный уровень и отстраивать системы контроля, чтобы снизить воровство и откаты...
Это маразм. От того что вы будете платить вору в 100 раз больше зарплату, он не перестанет быть вором и всеравно будет красть. Только у него уже будет больше денег, чтобы нанять адвокатов и красть более профессионально, чтобы его было сложней словить за руку.
Поэтому в США зарплаты у полиции довольно низкие.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 12:51, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:За 2020 рік споживання електроенергії становило 117,7 млрд кВт∙год, що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.
Про це повідомляється у прес-релізі Укренерго. У порівнянні з 2019 роком споживання знизилось у галузі транспорту, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів. Натомість споживання збільшилось у населення https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/17/670063/
народ перейшов на опалення електрикою. зебобіки рубанули двіччі - тарифами на газ/доставку і е/е...
есть более простое пояснение - народ много дома сидел, особенно весной, а много бизнеса стояло...
jump написав:За 2020 рік споживання електроенергії становило 117,7 млрд кВт∙год, що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.
Про це повідомляється у прес-релізі Укренерго. У порівнянні з 2019 роком споживання знизилось у галузі транспорту, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів. Натомість споживання збільшилось у населення https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/17/670063/
народ перейшов на опалення електрикою. зебобіки рубанули двіччі - тарифами на газ/доставку і е/е...
Коллеги, кто ТОЧНО знает, отменили ночной тариф или нет Кто абы потрындеть, прошу не писать.Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе