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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7153715471557156>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:43

  BIGor написав:
  jump написав:Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.

Керівник компанії зазначив, що вона менша за ринковий рівень для такої компанії.

"Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР". Вона нижча за ринковий рівень для такого підприємства, як "Укрзалізниця"", – сказав він.

Жмак додав, що його зарплата також менша від тієї, яку отримував попередній керівник Євген Кравцов і яка викликала широкий резонанс у суспільстві.

Водночас він заявив, що не може назвати зарплату членів наглядової ради, уточнивши тільки, що її розмір встановлює Кабінет міністрів.

25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!


намагається виправдувати розмір своєї зарплатні при збитковості підпорядкованого підприємства

припизду...нець :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:43

За 2020 рік споживання електроенергії становило 117,7 млрд кВт∙год, що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.

Про це повідомляється у прес-релізі Укренерго.

У порівнянні з 2019 роком споживання знизилось у галузі транспорту, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів. Натомість споживання збільшилось у населення
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/17/670063/

народ перейшов на опалення електрикою.
зебобіки рубанули двіччі - тарифами на газ/доставку і е/е... :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:48

  Shaman написав:а Вы найдете на такую зп нормального руководителя? это не рыночная зп для такой должности и близко

это сложная дискуссия, но платить 30-50 тыс грн руководителю предприятия с много миллиардными оборотами - тогда можно вообще не платить, сам наскирдует. это как глава налоговой за штуку баксов :mrgreen:
нужно платить некий рыночный уровень и отстраивать системы контроля, чтобы снизить воровство и откаты...


Это маразм. От того что вы будете платить вору в 100 раз больше зарплату, он не перестанет быть вором и всеравно будет красть. Только у него уже будет больше денег, чтобы нанять адвокатов и красть более профессионально, чтобы его было сложней словить за руку.

Поэтому в США зарплаты у полиции довольно низкие.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:50

  jump написав:За 2020 рік споживання електроенергії становило 117,7 млрд кВт∙год, що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.

Про це повідомляється у прес-релізі Укренерго.

У порівнянні з 2019 роком споживання знизилось у галузі транспорту, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів. Натомість споживання збільшилось у населення
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/17/670063/

народ перейшов на опалення електрикою.
зебобіки рубанули двіччі - тарифами на газ/доставку і е/е... :shock:


есть более простое пояснение - народ много дома сидел, особенно весной, а много бизнеса стояло...
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:51

  jump написав:намагається виправдувати розмір своєї зарплатні при збитковості підпорядкованого підприємства

Лучше бы он рассказал, почему он ушёл или его ушли или ТНК и Киевстара :)

Угадаю: он ходит по разным компаниям, чтобы таким образом изменить весь мир к лучшему, используя свой бесценный опыт и компетенции?
Чтоб не только 1-2 компаниям доставался такой дар? :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 січ, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:51

  jump написав:За 2020 рік споживання електроенергії становило 117,7 млрд кВт∙год, що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.

Про це повідомляється у прес-релізі Укренерго.

У порівнянні з 2019 роком споживання знизилось у галузі транспорту, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів. Натомість споживання збільшилось у населення
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/17/670063/

народ перейшов на опалення електрикою.
зебобіки рубанули двіччі - тарифами на газ/доставку і е/е... :shock:


Коллеги, кто ТОЧНО знает, отменили ночной тариф или нет :?: Кто абы потрындеть, прошу не писать.Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:53

  BIGor написав:25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!


Ну он же свою зарплату не в гривне оценивает.
Сейчас у него меньше двадцатки в месяц. Тогда наверное было больше.
Да и 20-ка сейчас это совсем не то что 25 лет назад.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:02

  Faceless написав:На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти.


чем быстрее пойдут, тем быстрее нормальная альтернатива появится. Проблемы не в зарплате. Проблема в желании напилить побольше денег из госбюджета. И сколько зарплату не повышай, эффективность от этого будет только падать.

Вы в курсе, что если руководство предприятием захватили паразиты, то единственный способ излечения - это перевести всех специалистов в другое предприятие. А предприятие где в руководстве завелись паразиты закрыть. Потому что само оно с высокой вероятностью уже не вылечится и будет только годами чахнуть и заражать хороших сотрудников, пока окончательно не развалится. Закон Паркинсона.

Когда ктото не справляется со своими обязанностями, ему зарплату нужно не повышать, а наоборот урезать. Или вообще увольнять, если это не единичный случай.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 13:21, всього редагувалось 5 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:05

  Aps написав:
  BIGor написав:25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!


Ну он же свою зарплату не в гривне оценивает.
Сейчас у него меньше двадцатки в месяц. Тогда наверное было больше.
Да и 20-ка сейчас это совсем не то что 25 лет назад.

Ну пусть походит по "рыночку", поищет получше :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые форумчане! Нужен совет. Продаем недвижимость. Сделка планируется приблизительно на последнюю неделю января. Сумма продажи зафиксирована в долларах, будет пересчитываться по курсу НБУ на день продажи. Доллар, к сожалению для меня, после нового года стал дешеветь. На какой день лучше договариваться о сделке (если приблизительная дата сделки 25-29 января) на начало недели или на конец? В пятницу, перед выходными курс обычно чуть выше или нет? Или вообще перенести на начало февраля. То есть ускорятся, провести сделку, как можно быстрее, или потянуть время?
Сразу извиняюсь, если пишу глупости по поводу курса, я в это полный ноль.
taya77
 
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