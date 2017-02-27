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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7153715471557156
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:44

  Aps написав:
  BIGor написав:25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!


Ну он же свою зарплату не в гривне оценивает.
Сейчас у него меньше двадцатки в месяц. Тогда наверное было больше.
Да и 20-ка сейчас это совсем не то что 25 лет назад.


Можете уточнить как у вас 625000 гривен равны меньше двадцатки?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:02

  taya77 написав:Уважаемые форумчане! Нужен совет. Продаем недвижимость. Сделка планируется приблизительно на последнюю неделю января. Сумма продажи зафиксирована в долларах, будет пересчитываться по курсу НБУ на день продажи. Доллар, к сожалению для меня, после нового года стал дешеветь. На какой день лучше договариваться о сделке (если приблизительная дата сделки 25-29 января) на начало недели или на конец? В пятницу, перед выходными курс обычно чуть выше или нет? Или вообще перенести на начало февраля. То есть ускорятся, провести сделку, как можно быстрее, или потянуть время?
Сразу извиняюсь, если пишу глупости по поводу курса, я в это полный ноль.


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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:04

  SAndriy1 написав:
Можете уточнить как у вас 625000 гривен равны меньше двадцатки?


Обычно во всяких статистиках фигурируют зарплаты до вычета налогов.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:06

  SAndriy1 написав:Можете уточнить как у вас 625000 гривен равны меньше двадцатки?


625000 / 32 = 19531.25 - меньше 20 :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SAndriy1 написав:Можете уточнить как у вас 625000 гривен равны меньше двадцатки?

Ви ж в курсі, що в деклараціях вказується ЗП до оподаткування? Тому поправка на 19,5% дасть відповідь на питання.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе

Рискну предположить, что речь идет об этой постанове: https://www.nerc.gov.ua/?id=58195
Когда издается постанова об отмене тарифов, обычно вместе с ней издается и новая постанова с тарифами. Дальше искать лень, поищите где-то рядом.
Сибарит
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