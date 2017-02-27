Додано: Нед 17 січ, 2021 14:36

Амвросий написав: Faceless написав: На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти. На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти.



чем быстрее пойдут, тем быстрее нормальная альтернатива появится. Проблемы не в зарплате. Проблема в желании напилить побольше денег из госбюджета. И сколько зарплату не повышай, эффективность от этого будет только падать.



Вы в курсе, что если руководство предприятием захватили паразиты, то единственный способ излечения - это перевести всех специалистов в другое предприятие. А предприятие где в руководстве завелись паразиты закрыть. Потому что само оно с высокой вероятностью уже не вылечится и будет только годами чахнуть и заражать хороших сотрудников, пока окончательно не развалится. Закон Паркинсона.



Когда ктото не справляется со своими обязанностями, ему зарплату нужно не повышать, а наоборот урезать. Или вообще увольнять, если это не единичный случай. чем быстрее пойдут, тем быстрее нормальная альтернатива появится. Проблемы не в зарплате. Проблема в желании напилить побольше денег из госбюджета. И сколько зарплату не повышай, эффективность от этого будет только падать.Вы в курсе, что если руководство предприятием захватили паразиты, то единственный способ излечения - это перевести всех специалистов в другое предприятие. А предприятие где в руководстве завелись паразиты закрыть. Потому что само оно с высокой вероятностью уже не вылечится и будет только годами чахнуть и заражать хороших сотрудников, пока окончательно не развалится. Закон Паркинсона.Когда ктото не справляется со своими обязанностями, ему зарплату нужно не повышать, а наоборот урезать. Или вообще увольнять, если это не единичный случай.

Сама по себе не появится, и речь вообще не о альтернативе. Тут товарищи Шариковы предлагают срубить ЗП высшего менеджмента до 30-50 кгрн. Оставим пока вне обсуждения юридическую возможность такого снижения в одностороннем порядке. Ну, добились своего, все, кто в адеквате, ушли. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.Присваивать априори всему менеджменту сразу ярлык "вор" - далеко не конструктивная позиция. Попытка очистить предприятие от коррупции тем, что установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.Нужен прозрачный конкурс при устройстве, обновление кадров, контракты с чётко оговоренными критериями результатов работы и соответственно бонусами или их отсутвием, которые и будут составлять значительную часть итогового вознаграждения, при рыночных базовых окладах. А методы Шариковых всегда и без исключения приведут только к ещё худшему результату