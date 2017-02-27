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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71547155715671577158>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:44

  Aps написав:
  BIGor написав:25 лет назад 625 тисяч гривень были равны около 300 000 долл. США, хорошие ЗП в Киевстаре и "ТНК-ВР"!


Ну он же свою зарплату не в гривне оценивает.
Сейчас у него меньше двадцатки в месяц. Тогда наверное было больше.
Да и 20-ка сейчас это совсем не то что 25 лет назад.


Можете уточнить как у вас 625000 гривен равны меньше двадцатки?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:02

  taya77 написав:Уважаемые форумчане! Нужен совет. Продаем недвижимость. Сделка планируется приблизительно на последнюю неделю января. Сумма продажи зафиксирована в долларах, будет пересчитываться по курсу НБУ на день продажи. Доллар, к сожалению для меня, после нового года стал дешеветь. На какой день лучше договариваться о сделке (если приблизительная дата сделки 25-29 января) на начало недели или на конец? В пятницу, перед выходными курс обычно чуть выше или нет? Или вообще перенести на начало февраля. То есть ускорятся, провести сделку, как можно быстрее, или потянуть время?
Сразу извиняюсь, если пишу глупости по поводу курса, я в это полный ноль.


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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:04

  SAndriy1 написав:
Можете уточнить как у вас 625000 гривен равны меньше двадцатки?


Обычно во всяких статистиках фигурируют зарплаты до вычета налогов.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:06

  SAndriy1 написав:Можете уточнить как у вас 625000 гривен равны меньше двадцатки?


625000 / 32 = 19531.25 - меньше 20 :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SAndriy1 написав:Можете уточнить как у вас 625000 гривен равны меньше двадцатки?

Ви ж в курсі, що в деклараціях вказується ЗП до оподаткування? Тому поправка на 19,5% дасть відповідь на питання.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе

Рискну предположить, что речь идет об этой постанове: https://www.nerc.gov.ua/?id=58195
Когда издается постанова об отмене тарифов, обычно вместе с ней издается и новая постанова с тарифами. Дальше искать лень, поищите где-то рядом.

Впрочем, отмененные постановы настолько старые, что это похоже на простую подчистку устаревшей нормативки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:
  Faceless написав:На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти.


чем быстрее пойдут, тем быстрее нормальная альтернатива появится. Проблемы не в зарплате. Проблема в желании напилить побольше денег из госбюджета. И сколько зарплату не повышай, эффективность от этого будет только падать.

Вы в курсе, что если руководство предприятием захватили паразиты, то единственный способ излечения - это перевести всех специалистов в другое предприятие. А предприятие где в руководстве завелись паразиты закрыть. Потому что само оно с высокой вероятностью уже не вылечится и будет только годами чахнуть и заражать хороших сотрудников, пока окончательно не развалится. Закон Паркинсона.

Когда ктото не справляется со своими обязанностями, ему зарплату нужно не повышать, а наоборот урезать. Или вообще увольнять, если это не единичный случай.
Сама по себе не появится, и речь вообще не о альтернативе. Тут товарищи Шариковы предлагают срубить ЗП высшего менеджмента до 30-50 кгрн. Оставим пока вне обсуждения юридическую возможность такого снижения в одностороннем порядке. Ну, добились своего, все, кто в адеквате, ушли. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.
Присваивать априори всему менеджменту сразу ярлык "вор" - далеко не конструктивная позиция. Попытка очистить предприятие от коррупции тем, что установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.
Нужен прозрачный конкурс при устройстве, обновление кадров, контракты с чётко оговоренными критериями результатов работы и соответственно бонусами или их отсутвием, которые и будут составлять значительную часть итогового вознаграждения, при рыночных базовых окладах. А методы Шариковых всегда и без исключения приведут только к ещё худшему результату
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:56

  Faceless написав:Ну, добились своего, все, кто в адеквате, ушли. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.

Приведите примеры.
Добились чего? Снижения зарплат "управленцев"? Где они снизились?
Кто "в адеквате" ушёл?

  Faceless написав:1. Попытка очистить предприятие от коррупции тем, что установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному -
2. на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.

1. "низкий потолок на оклады менеджмента" - это что по-Вашему?
Можно пример предприятия, позиции, и соответствующего "низкого потолока"?


Коррупция практически не связана с размером зарплаты, а связана с личными качествами человека.
Вот например наших судей ВСУ с высокими зарплатами - это останавливает?
А Меркель - с "нерыночно-низкой" по украинским меркам зарплатой - насколько она коррупционерка, по сравнению с нашими коррупционерами?

Платить коррупционерам больше, в надежде, что им станет достаточно, и они перестанут воровать, - это всё равно что спокойно дать маньяку себя изнасиловать, надеясь что в знак благодарности он не убьёт

Платить больше коррупционерам - это поощрять их
И кто сказал, что "снизить потолок" - это "Борьба с коррупцией"? Это - приведение в адекватность, в соответствии с любимыми "рыночными" условиями

2. Это утвержение чем-то подтверждается, или на основе личного опыта?
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:57

  Faceless написав:Попытка очистить предприятие от коррупции


Предприятие от коррупции вообще невозможно очистить. Если коррупция завелась в руководстве, то это предприятие уже ходячий труп, оно будет всеми своими ресурсами сопротивляться и выстраивать новые схемы взамен очищаемых. И в таком состоянии "зомби" предприятие будет существовать пока не развалится окончательно. Коррупция заразна и все кто работает на таком предприятии становятся токсичными. Если предприятие заболело коррупцией, из него нужно тут-же бежать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:01

  Faceless написав:
Амвросий написав:
  Faceless написав:На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти.


чем быстрее пойдут, тем быстрее нормальная альтернатива появится. Проблемы не в зарплате. Проблема в желании напилить побольше денег из госбюджета. И сколько зарплату не повышай, эффективность от этого будет только падать.

Вы в курсе, что если руководство предприятием захватили паразиты, то единственный способ излечения - это перевести всех специалистов в другое предприятие. А предприятие где в руководстве завелись паразиты закрыть. Потому что само оно с высокой вероятностью уже не вылечится и будет только годами чахнуть и заражать хороших сотрудников, пока окончательно не развалится. Закон Паркинсона.

Когда ктото не справляется со своими обязанностями, ему зарплату нужно не повышать, а наоборот урезать. Или вообще увольнять, если это не единичный случай.
Сама по себе не появится, и речь вообще не о альтернативе. Тут товарищи Шариковы предлагают срубить ЗП высшего менеджмента до 30-50 кгрн. Оставим пока вне обсуждения юридическую возможность такого снижения в одностороннем порядке. Ну, добились своего, все, кто в адеквате, ушли. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.
Присваивать априори всему менеджменту сразу ярлык "вор" - далеко не конструктивная позиция. Попытка очистить предприятие от коррупции тем, что установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.
Нужен прозрачный конкурс при устройстве, обновление кадров, контракты с чётко оговоренными критериями результатов работы и соответственно бонусами или их отсутвием, которые и будут составлять значительную часть итогового вознаграждения, при рыночных базовых окладах. А методы Шариковых всегда и без исключения приведут только к ещё худшему результату

Согласен на все 100%, лишь добавлю одно но!
Все госзарплаты должны выплачиваться по определенной тарифной сетке.
Если уборщица УЗ, к примеру, будет проходить по первой(самой низшей) категории, то у Гендиректора должна быть, к примеру, сотая категория с соответствующим ростом ЗП. Тогда все будет ясно, честно и прозрачно.
А если все будет оставаться, как сейчас(уборщица на минималке, а Ген - "хАчувсегоипАбольше"), то от наших ЗП у руководства госпредприятий будут и дальше с завистью офигевать министры стран ЕС.
А воровать эшелонами они не перестанут при любой ЗП, конская ЗП им лишь позволит втирать, что очередной элитный внедорожник или поездка на Мальдивы оплачены из честных трудовых доходов.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 17 січ, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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