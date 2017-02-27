Додано: Нед 17 січ, 2021 15:06

Faceless написав: Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.

Тут за должность с зарплатой в 28 тысяч гривен такие битвы происходят, десятки кандидатов, чуть ли не до драки. )))В конце концов запись в резюме - министр финансов или глава крупной госкорпорации - как золотой пропуск на многие очень высокие должности в частной сфере после окончания госслужбы.Вообще рынок так рынок - надо просто смотреть сколько зарабатывают на соответствующих должностях в дружественных нам странах Запада, раз мы туда идём, и не выдумывать тут свой велосипед. Например, повторять оклады топов в наиболее близкой нам по параметрам Польше.Смотрим АО «Польские государственные железные дороги» и повторяем зарплату. Не знаю какая там зарплата, но заранее её одобряю.