Faceless написав:Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.
Тут за должность с зарплатой в 28 тысяч гривен такие битвы происходят, десятки кандидатов, чуть ли не до драки. ))) В конце концов запись в резюме - министр финансов или глава крупной госкорпорации - как золотой пропуск на многие очень высокие должности в частной сфере после окончания госслужбы. Вообще рынок так рынок - надо просто смотреть сколько зарабатывают на соответствующих должностях в дружественных нам странах Запада, раз мы туда идём, и не выдумывать тут свой велосипед. Например, повторять оклады топов в наиболее близкой нам по параметрам Польше. Смотрим АО «Польские государственные железные дороги» и повторяем зарплату. Не знаю какая там зарплата, но заранее её одобряю.
Faceless написав:установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.
А это никак не зависит от того какой оклад установлен. Если предприятие заразилось коррупцией, то в любом случае прийдут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди. Коррупция других просто не допустит.
Хоть 100 миллиардов оклад ставь, хоть 5 тысяч. Если коррупция завелась - это уже диагноз. Но при 5 тысячах оклада по крайней мере легче аудит сделать и убытки не такие огромные.
Ну вот взять оклад топ-менеджмента Укрпочты, 2 млн грн в месяц - это примерно 70 тыс долларов. Для сравнения зарплата директора Amazon Jeff Bezos - 6.82 тыс долларов.
Получается украинский топ менеджер получает в 10 раз больше чем менеджер аналогичной компании в США. Но от этого Укрпочта не работает в 10 раз эффективнее чем Amazon.
taya77 написав:Уважаемые форумчане! Нужен совет. Продаем недвижимость. Сделка планируется приблизительно на последнюю неделю января. Сумма продажи зафиксирована в долларах, будет пересчитываться по курсу НБУ на день продажи. Доллар, к сожалению для меня, после нового года стал дешеветь. На какой день лучше договариваться о сделке (если приблизительная дата сделки 25-29 января) на начало недели или на конец? В пятницу, перед выходными курс обычно чуть выше или нет? Или вообще перенести на начало февраля. То есть ускорятся, провести сделку, как можно быстрее, или потянуть время? Сразу извиняюсь, если пишу глупости по поводу курса, я в это полный ноль.
Нормальному нотариусу пофик как Вы провели расчет. В гривне или долларе. Он просто в договоре купли-продажи указывает сумму оценки в гривне, от этой суммы считаются налоги, и пишет в договоре что на момент заключения договора стороны не имели финансовых претензий. Как-то так. Если что, продал квартиру в октябре в долларах.
Faceless написав:На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти.
Ви як і більшість інших прочитали, але не зрозуміли. Або прочитали лише першу фразу, як і більшість наших представників "наріду". То ж спробуйте прочитати до кінця. Головний мотиватор працювати і не красти - участь в розподіленні прибутку підприємства за умови, що цей керівник виведе підприємство в стан прибутковості. Ця схема мотивації чудово працює в приватному бізнесі, то ж не бачу причини чому б вона не спрацювала і в державному. Жодні контролі і перевірки не дадуть результату якщо керівник підприємства не вмотивований. І не важливо скільки ви йому платите - 50тис або 500тис або 5 мільйонів: діла не буде коли процес важливіший за мету.
до 2012г он достаточно хорошо соблюдался, потом стали Директоров выводить из под закона (типа у них зарплата согласно контракта с министерством) , после 2014 появились набсоветы и уже такие бешенные зарплаты стали не только у директоров (предприятий и гос.монополий)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Faceless написав:Попытка очистить предприятие от коррупции
Предприятие от коррупции вообще невозможно очистить. Если коррупция завелась в руководстве, то это предприятие уже ходячий труп, оно будет всеми своими ресурсами сопротивляться и выстраивать новые схемы взамен очищаемых. И в таком состоянии "зомби" предприятие будет существовать пока не развалится окончательно. Коррупция заразна и все кто работает на таком предприятии становятся токсичными. Если предприятие заболело коррупцией, из него нужно тут-же бежать.
Понятно, доведем всех до банкротства, вот сто вы предлагаете. Нет предприятия - нет коррупции.
Faceless написав:Попытка очистить предприятие от коррупции
Предприятие от коррупции вообще невозможно очистить. Если коррупция завелась в руководстве, то это предприятие уже ходячий труп, оно будет всеми своими ресурсами сопротивляться и выстраивать новые схемы взамен очищаемых. И в таком состоянии "зомби" предприятие будет существовать пока не развалится окончательно. Коррупция заразна и все кто работает на таком предприятии становятся токсичными. Если предприятие заболело коррупцией, из него нужно тут-же бежать.
Понятно, доведем всех до банкротства, вот сто вы предлагаете. Нет предприятия - нет коррупции.
Так они и так банкроты, не в последнюю очередь из-за расходов на "эффективных менеджеров" и "набсоветы". Например: 1. Укрзализныця 2. Укрпочта 3. Укроборонпром 4. Ощадбанк 5. Укрэксимбанк 6. Приватбанк 7. Нафтогаз 8. Укртелеком 9. Всякие Укрэнерго-Укргазвдоюування-Энергоатомы список можно продолжать
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 січ, 2021 15:38, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Попытка очистить предприятие от коррупции
Предприятие от коррупции вообще невозможно очистить. Если коррупция завелась в руководстве, то это предприятие уже ходячий труп, оно будет всеми своими ресурсами сопротивляться и выстраивать новые схемы взамен очищаемых. И в таком состоянии "зомби" предприятие будет существовать пока не развалится окончательно. Коррупция заразна и все кто работает на таком предприятии становятся токсичными. Если предприятие заболело коррупцией, из него нужно тут-же бежать.
Понятно, доведем всех до банкротства, вот сто вы предлагаете. Нет предприятия - нет коррупции.
Якщо підприємство приносить збитки і його не можн авивести в прибуткові через корупцію керівництва - такого підприємства слід позбутись і якнайшвидше. І пофіг на топ- і не топ-менеджмент, надмірна людяність в таких випадках лише заважає. Звільнити всіх керівників із записом в трудовій про некомпетентність.