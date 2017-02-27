Додано: Нед 17 січ, 2021 15:06

Faceless написав: установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже. установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.

А это никак не зависит от того какой оклад установлен. Если предприятие заразилось коррупцией, то в любом случае прийдут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди. Коррупция других просто не допустит.Хоть 100 миллиардов оклад ставь, хоть 5 тысяч. Если коррупция завелась - это уже диагноз. Но при 5 тысячах оклада по крайней мере легче аудит сделать и убытки не такие огромные.Ну вот взять оклад топ-менеджмента Укрпочты, 2 млн грн в месяц - это примерно 70 тыс долларов. Для сравнения зарплата директора Amazon Jeff Bezos - 6.82 тыс долларов.Получается украинский топ менеджер получает в 10 раз больше чем менеджер аналогичной компании в США. Но от этого Укрпочта не работает в 10 раз эффективнее чем Amazon.