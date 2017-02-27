Faceless написав:Ну, добились своего, все, кто в адеквате, ушли. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.
Приведите примеры. Добились чего? Снижения зарплат "управленцев"? Где они снизились? Кто "в адеквате" ушёл?
Вы хоть читайте перед тем, как комментировать. Речь о гипотетическом развитии событий. Вроде как пока такого потолка не ввели.
Вкладчик1234 написав:[
Faceless написав:1. Попытка очистить предприятие от коррупции тем, что установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - 2. на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.
1. "низкий потолок на оклады менеджмента" - это что по-Вашему? Можно пример предприятия, позиции, и соответствующего "низкого потолока"?
Низкий потолок - это те же приведённые 30-50 кгрн. И для высшего, и даже среднего менеджмента.
taya77 написав:Уважаемые форумчане! Нужен совет. Продаем недвижимость. Сделка планируется приблизительно на последнюю неделю января. Сумма продажи зафиксирована в долларах, будет пересчитываться по курсу НБУ на день продажи. .
Я фиксирую цену в гривне, продаю, потом жду нужный мне курс и покупаю валюту. «Курс на момент сделки» - неконструктивно, в декабре покупал недвижимость курс был 28,30 а потом ушел вниз, знал бы что уйдёт вниз, не покупал бы? Ну скажут вам что в марте будет 29, вы откажетесь от продажи? А в марте не будет покупателя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 січ, 2021 15:49, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Faceless написав:Вы хоть читайте перед тем, как комментировать. Речь о гипотетическом развитии событий. Вроде как пока такого потолка не ввели.
Риба згнила з голови. Верховна Зрада здебільшого почала не під Зе ходити а під баблом від олігархів. Все повернулось на круга свої. Недаремно Богдан хотів поки ще не почали грошенята в Зраді брати пропихнути кучу законів.
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Faceless написав:На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти.
Ви як і більшість інших прочитали, але не зрозуміли. Або прочитали лише першу фразу, як і більшість наших представників "наріду". То ж спробуйте прочитати до кінця. Головний мотиватор працювати і не красти - участь в розподіленні прибутку підприємства за умови, що цей керівник виведе підприємство в стан прибутковості. Ця схема мотивації чудово працює в приватному бізнесі, то ж не бачу причини чому б вона не спрацювала і в державному. Жодні контролі і перевірки не дадуть результату якщо керівник підприємства не вмотивований. І не важливо скільки ви йому платите - 50тис або 500тис або 5 мільйонів: діла не буде коли процес важливіший за мету.
Не можна всю мотивацію звести тільки до розподілу прибутку. Звісно, є приклади й коли вищий менеджмент працює за 1 долар, але має акції підприємства, тим не менш, у переважній більшості випадків, базовий оклад не є низьким, і в приватних компаніях, і в державних, по всьому світу. А ідея, що керівництво буде якесь там вмотивоване, працюючи за копійки, з надією, що їм може щось перепаде з прибутку (що не гарантоване, адже розподілом прибутку держкомпанії вони не можуть керувати) - приречена на провал. Фріз ще зазначив, що сама по собі висока посада - сама як свого роду інвестиція. Погоджусь, але це справедливо для обмеженого переліку посад. Мова ж не тільки про міністрів і голов правління компаній. Для менш "яскравих" позицій це вже не працює.
до 2012г он достаточно хорошо соблюдался, потом стали Директоров выводить из под закона (типа у них зарплата согласно контракта с министерством) , после 2014 появились набсоветы и уже такие бешенные зарплаты стали не только у директоров (предприятий и гос.монополий)
Да ради бога, можете считать, что нигде не работал,мне то что. Вот только какая разница, по контрактам или нет работают директора и всякие члены набсоветов, к тому, что предложение всем срезать оклады до 30-50к - полнейший абсурд? Речь не о том, что нужно поддерживать бешеные неадекватные зарплаты всяким членам набсоветов и правлений. Но платить им копейки - точно так же неадекватно.