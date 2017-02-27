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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7155715671577158
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Ну, добились своего, все, кто в адеквате, ушли. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.

Приведите примеры.
Добились чего? Снижения зарплат "управленцев"? Где они снизились?
Кто "в адеквате" ушёл?

Вы хоть читайте перед тем, как комментировать. Речь о гипотетическом развитии событий. Вроде как пока такого потолка не ввели.
Вкладчик1234 написав:[
  Faceless написав:1. Попытка очистить предприятие от коррупции тем, что установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному -
2. на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.

1. "низкий потолок на оклады менеджмента" - это что по-Вашему?
Можно пример предприятия, позиции, и соответствующего "низкого потолока"?

Низкий потолок - это те же приведённые 30-50 кгрн. И для высшего, и даже среднего менеджмента.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:45

  Faceless написав:Вы хоть читайте перед тем, как комментировать. Речь о гипотетическом развитии событий. Вроде как пока такого потолка не ввели.

Не увидел там слов "допустим", "представим", "например"

  Faceless написав:Низкий потолок - это те же приведённые 30-50 кгрн. И для высшего, и даже среднего менеджмента.

Ок. А какой потолок по Вашему "достаточный"?
Как у Коболева, Смилянского, Лещенка?
И почему именно такой уровень, а не какой-то другой?
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:46

  taya77 написав:Уважаемые форумчане! Нужен совет. Продаем недвижимость. Сделка планируется приблизительно на последнюю неделю января. Сумма продажи зафиксирована в долларах, будет пересчитываться по курсу НБУ на день продажи. .

Я фиксирую цену в гривне, продаю, потом жду нужный мне курс и покупаю валюту. «Курс на момент сделки» - неконструктивно, в декабре покупал недвижимость курс был 28,30 а потом ушел вниз, знал бы что уйдёт вниз, не покупал бы? Ну скажут вам что в марте будет 29, вы откажетесь от продажи? А в марте не будет покупателя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 січ, 2021 15:49, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Вы хоть читайте перед тем, как комментировать. Речь о гипотетическом развитии событий. Вроде как пока такого потолка не ввели.

Риба згнила з голови.
Верховна Зрада здебільшого почала не під Зе ходити а під баблом від олігархів.
Все повернулось на круга свої.
Недаремно Богдан хотів поки ще не почали грошенята в Зраді брати пропихнути кучу законів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:50

А ещё интереснее узнать - какой "потолок" по мнению Фейслеса позволит "побороть коррупцию"?
Ну или хотя бы снизить :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

p_vovk74 написав:
  Faceless написав:На 30-50 тисяч навіть начальника відділу нормального не знайдеш, не те, що топ менеджмент. Чи через те, що компанія державна, керівництво має проникнутися гордістю і погодитися працювати за 10-20% від своєї вартості на ринку? Аж ніяк, то єдині, кого зможуть знайти, будуть некомпетентні для таких посад, і банкрутство буде гарантоване. А всі компетентні кадри просто підуть звідти.

Ви як і більшість інших прочитали, але не зрозуміли. Або прочитали лише першу фразу, як і більшість наших представників "наріду". То ж спробуйте прочитати до кінця.
Головний мотиватор працювати і не красти - участь в розподіленні прибутку підприємства за умови, що цей керівник виведе підприємство в стан прибутковості. Ця схема мотивації чудово працює в приватному бізнесі, то ж не бачу причини чому б вона не спрацювала і в державному.
Жодні контролі і перевірки не дадуть результату якщо керівник підприємства не вмотивований. І не важливо скільки ви йому платите - 50тис або 500тис або 5 мільйонів: діла не буде коли процес важливіший за мету.
Не можна всю мотивацію звести тільки до розподілу прибутку. Звісно, є приклади й коли вищий менеджмент працює за 1 долар, але має акції підприємства, тим не менш, у переважній більшості випадків, базовий оклад не є низьким, і в приватних компаніях, і в державних, по всьому світу. А ідея, що керівництво буде якесь там вмотивоване, працюючи за копійки, з надією, що їм може щось перепаде з прибутку (що не гарантоване, адже розподілом прибутку держкомпанії вони не можуть керувати) - приречена на провал.
Фріз ще зазначив, що сама по собі висока посада - сама як свого роду інвестиція. Погоджусь, але це справедливо для обмеженого переліку посад. Мова ж не тільки про міністрів і голов правління компаній. Для менш "яскравих" позицій це вже не працює.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:
  Faceless написав: Тут товарищи Шариковы предлагают срубить ЗП высшего менеджмента до 30-50 кгрн. А методы Шариковых всегда и без исключения приведут только к ещё худшему результату


создается впечатление, что вы в жизни нигде не работали...

есть закон Украины Про Оплату Праці

https://www.profiwins.com.ua/uk/legisla ... ws/95.html

до 2012г он достаточно хорошо соблюдался, потом стали Директоров выводить из под закона (типа у них зарплата согласно контракта с министерством) , после 2014 появились набсоветы и уже такие бешенные зарплаты стали не только у директоров (предприятий и гос.монополий)


Да ради бога, можете считать, что нигде не работал,мне то что.
Вот только какая разница, по контрактам или нет работают директора и всякие члены набсоветов, к тому, что предложение всем срезать оклады до 30-50к - полнейший абсурд?
Речь не о том, что нужно поддерживать бешеные неадекватные зарплаты всяким членам набсоветов и правлений. Но платить им копейки - точно так же неадекватно.
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  #<1 ... 7155715671577158
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