jump написав:



У порівнянні з 2019 роком споживання знизилось у галузі транспорту, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів. Натомість споживання збільшилось у населення

За 2020 рік споживання електроенергії становило 117,7 млрд кВт∙год, що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.Про це повідомляється у прес-релізі Укренерго.народ перейшов на опалення електрикою.зебобіки рубанули двіччі - тарифами на газ/доставку і е/е...