Faceless написав:Я вообще ни каких потолков не предлагал вводить, свои вопросы, почему именно такой, а не другой, адресуйте тому, кто предложил. Понимаю, что вы неровно дышите к Коболеву, Смилянсклму и Лещенко, но держите себя в руках
Вы же даёте оценки, какие уровни являются низкими, какие - "рыночными" и т.д. Логично предположить, что у Вас есть собственное мнение и по "нормальному уровню"?
А какую фантазию и кому я приписал? Есть ссылка?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 січ, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Понятно, доведем всех до банкротства, вот сто вы предлагаете. Нет предприятия - нет коррупции.
Все верно. Если коррупция уже попала в руководство предприятия - это уже предприятие "зомби", причём очень токсичное и заразное. За банкротство переживать нужно было, когда руководителей на работу подбирали. А когда инфекцию в организм уже занесли и уже пошла гангрена, спирт прикладывать уже поздно - не поможет...
Faceless написав:предложение всем срезать оклады до 30-50к - полнейший абсурд?
Для топ-менеджмента госпредприятия и 20-30к хватит с головой. В местном отделении Укрпочты вижу что там творится и знаю о чем говорю. Если кого-то не устраивает, значит Укрпочта - это не его место, пускай ищет более выгодные предложения на рынке.
Faceless никто не говорит, что надо платить копейки (хотя Лещенко и Мустафе вполне достаточно 30к гривен)
есть шкала зарплат по отрасли и надо соблюдать закон(ы) а то получается , что понапридумывали разные компании-прослойки , типа АМПУ (где платят начальнику 550-600 т.грн, а рядовым клеркам 50-80т грн), а работников ДПМП переводят на 4х дневку и платят 10-12т грн
Faceless написав:Речь не о том, что нужно поддерживать бешеные неадекватные зарплаты всяким членам набсоветов и правлений. Но платить им копейки - точно так же неадекватно.
Но всё же Вы поддерживаете первый вариант неадекватности, утверждая что "иначе придут воры и непрофессионалы" (можно подумать, что там сейчас другие?)
Т.е. варианта "приведения к нормальным уровням" - похоже не предусмотрено
Перечитайте дискуссию "медленно шевеля губами", возможно несколько раз, до полного понимания. Поможет не не ти чушь и не приписывать другим свои собственные фантазии
думаю, вам надо успокоится и согласиться с народом (и на форуме в том числе), что в стране творится форменное безобразие в отношении оплаты труда, считаю что 100к грн это потолок для заплат чиновников всех рангов (даже Ермака и Зе), вполне соответствует статусу страны ,у которой каждая 4я гривна в бюджете заемная и каждая третья-это на оплату долгов
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
ruvex написав: Думаю, посвятить очередные 30 изучению поведения чиновников в дикой среде их обитания, можно лишь с одной высокой из пальца целью, а именно написания по благополучном прошествии историко-мемуарного труда в стиле "Мое субъективное отношение...". Все остальное где подобные виды должны осуществлять делегированную им прозрачную и невидимую муравьиную работу в отношении обеспечения жизнедеятельности и комфортности на должном уровне в таком собирательном образе, как страна, по меньшей мере расточительно, учитывая среднюю продолжительность жизни в 66. Подобная расточительная жизнь редко приносит удовольствие.
Здорово ,,,,,.Правда .
А по-моему, графомания.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
jump написав:За 2020 рік споживання електроенергії становило 117,7 млрд кВт∙год, що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.
Про це повідомляється у прес-релізі Укренерго. У порівнянні з 2019 роком споживання знизилось у галузі транспорту, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів. Натомість споживання збільшилось у населення https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/17/670063/
народ перейшов на опалення електрикою. зебобіки рубанули двіччі - тарифами на газ/доставку і е/е...
Коллеги, кто ТОЧНО знает, отменили ночной тариф или нет Кто абы потрындеть, прошу не писать.Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе
АЙ ,Ай,Ай........Ребята , коллеги ,Уважаемые не простые люди . Перестаньте ругаться , это не красиво . Пребывая в Израиле ,оставляя на чай , никак не мог отделаться от продавца ,который совал мне сдачу обратно. Все просто , надо контролировать ДЕНЬГИ . Там же мне и сказали , что самая крепкая дружба "ЭТО РАСЧЕТ ДО КОПЕЙКИ "
И если полученные деньги не соответствует доходам принимать меры .
Просто это не для наших людей , каждый из которых считает себя атаманом и всезнайкой. Особенно в медицине . Не ломайте копья .
prodigy написав:есть шкала зарплат по отрасли и надо соблюдать закон(ы)
Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.
prodigy написав:есть шкала зарплат по отрасли и надо соблюдать закон(ы)
Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.
50лет работали и нормально было и рекорды ставили, которые больше 30 лет побить не могут (по производительности). а хозяин в госпредприятии-это государство и закон
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.