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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7157715871597160
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:06

  Амвросий написав:
  prodigy написав:есть шкала зарплат по отрасли и надо соблюдать закон(ы)


Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.


т.е. вывод - все под приватизацию. :mrgreen:
государственные предприятия на данном этапе - заведомо неэффективные
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:13

  Амвросий написав:Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.


Воруют и у хозяина. )
Если предприятие не совсем маленькое, то ни какой хозяин не способен за всем уследить.
Для минимизации коррупции нужен комплекс мер по организации процессов и их контроля.
ЗП один из них, но не самый главный.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:26

  холява написав:Пребывая в Израиле ,оставляя на чай , никак не мог отделаться от продавца ,который совал мне сдачу обратно.
Все просто , надо контролировать ДЕНЬГИ .


Так вначале сдачу должны принести, а потом уже чаевые оставлять нужно. Посидели как-то в Тель-Авиве в одном из кафе на улице, приносят чек. Заплатили, принесли сдачу. Но из чека не совсем понятно - толи чаевые включены в чеке, толи нет. Прикинули примерно по ценам в других кафе, решили что чаевые включены, вобщем встали и пошли... Метров через 20 догоняет парень официанат и плачется - "у нас чаевые в чек не включены", пришлось отсыпать мелочи, хотя по уровню обслуживания официант чаевых откровенно говоря не заслуживал, в соседних кафе девушки были гораздо более обходительны, но уж больно жалостливо выпрашивал :)
Амвросий
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  #<1 ... 7157715871597160
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