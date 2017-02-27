|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:06
Амвросий написав: prodigy написав:
есть шкала зарплат по отрасли и надо соблюдать закон(ы)
Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.
т.е. вывод - все под приватизацию.
государственные предприятия на данном этапе - заведомо неэффективные
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 647
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:13
Амвросий написав:
Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.
Воруют и у хозяина. )
Если предприятие не совсем маленькое, то ни какой хозяин не способен за всем уследить.
Для минимизации коррупции нужен комплекс мер по организации процессов и их контроля.
ЗП один из них, но не самый главный.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3370
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:26
холява написав:
Пребывая в Израиле ,оставляя на чай , никак не мог отделаться от продавца ,который совал мне сдачу обратно.
Все просто , надо контролировать ДЕНЬГИ .
Так вначале сдачу должны принести, а потом уже чаевые оставлять нужно. Посидели как-то в Тель-Авиве в одном из кафе на улице, приносят чек. Заплатили, принесли сдачу. Но из чека не совсем понятно - толи чаевые включены в чеке, толи нет. Прикинули примерно по ценам в других кафе, решили что чаевые включены, вобщем встали и пошли... Метров через 20 догоняет парень официанат и плачется - "у нас чаевые в чек не включены", пришлось отсыпать мелочи, хотя по уровню обслуживания официант чаевых откровенно говоря не заслуживал, в соседних кафе девушки были гораздо более обходительны, но уж больно жалостливо выпрашивал
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3310
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 812 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22086
|2891130
|
|
|7355
|1720389
|
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
|
|643
|151277
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|