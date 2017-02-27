prodigy написав:есть шкала зарплат по отрасли и надо соблюдать закон(ы)
Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.
т.е. вывод - все под приватизацию. государственные предприятия на данном этапе - заведомо неэффективные
Амвросий написав:Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.
Воруют и у хозяина. ) Если предприятие не совсем маленькое, то ни какой хозяин не способен за всем уследить. Для минимизации коррупции нужен комплекс мер по организации процессов и их контроля. ЗП один из них, но не самый главный.
холява написав:Пребывая в Израиле ,оставляя на чай , никак не мог отделаться от продавца ,который совал мне сдачу обратно. Все просто , надо контролировать ДЕНЬГИ .
вначале сдачу должны принести, а потом уже чаевые оставлять нужно. Посидели как-то в Тель-Авиве в одном из кафе на улице, приносят чек. Заплатили, принесли сдачу. Но из чека не совсем понятно - толи чаевые включены в чеке, толи нет. Прикинули примерно по ценам в других кафе, решили что чаевые включены, вобщем встали и пошли... Метров через 20 догоняет парень официанат и плачется - "у нас чаевые в чек не включены", пришлось отсыпать мелочи, хотя по уровню обслуживания официант чаевых откровенно говоря не заслуживал, в соседних кафе девушки были гораздо более обходительны, но уж больно жалостливо выпрашивал
Aps написав: Воруют и у хозяина. ) Если предприятие не совсем маленькое, то ни какой хозяин не способен за всем уследить.
Сама мысль украсть выглядит дикостью. Если на предприятии ктото думает о воровстве, то это уже скорей всего зараженное коррупцией госпредприятие или какая-то низкоквалифицированная работа, на которую набирают людей из неблагополучных слоёв общества.
Shaman написав:т.е. вывод - все под приватизацию. государственные предприятия на данном этапе - заведомо неэффективные
Насчет приватизации, не уверен что это лучшая идея. Госпредприятия - это как правило монополии. Т.е. приватизация - это по сути передача монополии в частные руки. И как правило за копейки.
В Китае приватизация госпредприятий запрещена и они нормально работают наряду с частными.
А по поводу эффективности госпредприятий полностью с вами согласен.
pesikot написав:Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители. Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц
Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ? Да он воровать будет дальше, чем видит
Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке
Люто плюсую. Був вже в нас голова Нафтогазу громадянин Бойко із зп під одну тис.доларів, такі мінуса Нафтогаз мабуть ніколи не бачив. Зате у пана Бойко все супер, хоча майже все життя був держслужбовцем
pesikot написав:Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц
Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ? Да он воровать будет дальше, чем видит
Если позволить , то будет воровать независимо от зарплаты, хоть 30 тыс грн, хоть 300 тыс. грн, хоть 300 млн. грн в месяц. Неважно. Только с большой зарплатой он сможет нанять штат адвокатов и бухгалтеров и закрутит всё так, что потом прийдется долго разгребать.
А если хорошо контролировать, проводить регулярный аудит и лишить возможности воровать и разбазаривать госимущество, то не будет воровать и за 10 тыс грн.
Но объективно говоря, на 10 тыс грн сложно будет найти человека имеющего достаточное образовани и навыки (планирование, и т.п.). А на 20-30 тыс. грн вполне.
Работа директором Укрпочты не требует инженерного образования и каких-то незаурядных способностей. Это работа обычного клерка. Вы-же с этим не будете спорить?
Faceless написав: чем быстрее пойдут, тем быстрее нормальная альтернатива появится. Проблемы не в зарплате. Проблема в желании напилить побольше денег из госбюджета. И сколько зарплату не повышай, эффективность от этого будет только падать.
Вы в курсе, что если руководство предприятием захватили паразиты, то единственный способ излечения - это перевести всех специалистов в другое предприятие. А предприятие где в руководстве завелись паразиты закрыть. Потому что само оно с высокой вероятностью уже не вылечится и будет только годами чахнуть и заражать хороших сотрудников, пока окончательно не развалится. Закон Паркинсона.
Когда ктото не справляется со своими обязанностями, ему зарплату нужно не повышать, а наоборот урезать. Или вообще увольнять, если это не единичный случай.
Сама по себе не появится, и речь вообще не о альтернативе. Тут товарищи Шариковы предлагают срубить ЗП высшего менеджмента до 30-50 кгрн. Оставим пока вне обсуждения юридическую возможность такого снижения в одностороннем порядке. Ну, добились своего, все, кто в адеквате, ушли. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт. Присваивать априори всему менеджменту сразу ярлык "вор" - далеко не конструктивная позиция. Попытка очистить предприятие от коррупции тем, что установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже. Нужен прозрачный конкурс при устройстве, обновление кадров, контракты с чётко оговоренными критериями результатов работы и соответственно бонусами или их отсутвием, которые и будут составлять значительную часть итогового вознаграждения, при рыночных базовых окладах. А методы Шариковых всегда и без исключения приведут только к ещё худшему результату[/quote] в публічний сектор ідуть не за зарплатою ...