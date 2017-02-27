Додано: Нед 17 січ, 2021 18:40

Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители.

Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц



Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?

Да он воровать будет дальше, чем видит



Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке

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