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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71587159716071617162>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:06

  Амвросий написав:
  prodigy написав:есть шкала зарплат по отрасли и надо соблюдать закон(ы)


Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.


т.е. вывод - все под приватизацию. :mrgreen:
государственные предприятия на данном этапе - заведомо неэффективные
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:13

  Амвросий написав:Шкала зарплат - это всё до лампочки. Какой-то совковый рудимент. Просто нужен хозяин, который заинтересован следить за предприятием и тогда топ-менеджеры превращаются в винтики и шестеренки ежедневно отчитывающиеся хозяину, готовые работать за адекватную, а не космическую зарплату.


Воруют и у хозяина. )
Если предприятие не совсем маленькое, то ни какой хозяин не способен за всем уследить.
Для минимизации коррупции нужен комплекс мер по организации процессов и их контроля.
ЗП один из них, но не самый главный.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:26

  холява написав:Пребывая в Израиле ,оставляя на чай , никак не мог отделаться от продавца ,который совал мне сдачу обратно.
Все просто , надо контролировать ДЕНЬГИ .


вначале сдачу должны принести, а потом уже чаевые оставлять нужно. Посидели как-то в Тель-Авиве в одном из кафе на улице, приносят чек. Заплатили, принесли сдачу. Но из чека не совсем понятно - толи чаевые включены в чеке, толи нет. Прикинули примерно по ценам в других кафе, решили что чаевые включены, вобщем встали и пошли... Метров через 20 догоняет парень официанат и плачется - "у нас чаевые в чек не включены", пришлось отсыпать мелочи, хотя по уровню обслуживания официант чаевых откровенно говоря не заслуживал, в соседних кафе девушки были гораздо более обходительны, но уж больно жалостливо выпрашивал :)

  Aps написав: Воруют и у хозяина. )
Если предприятие не совсем маленькое, то ни какой хозяин не способен за всем уследить.


Сама мысль украсть выглядит дикостью. Если на предприятии ктото думает о воровстве, то это уже скорей всего зараженное коррупцией госпредприятие или какая-то низкоквалифицированная работа, на которую набирают людей из неблагополучных слоёв общества. :)

  Shaman написав:т.е. вывод - все под приватизацию. :mrgreen:
государственные предприятия на данном этапе - заведомо неэффективные


Насчет приватизации, не уверен что это лучшая идея. Госпредприятия - это как правило монополии. Т.е. приватизация - это по сути передача монополии в частные руки. И как правило за копейки.

В Китае приватизация госпредприятий запрещена и они нормально работают наряду с частными.

А по поводу эффективности госпредприятий полностью с вами согласен.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители.
Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц

Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит

Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:46

  pesikot написав:Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители.
Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц

Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит

Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке


Люто плюсую.
Був вже в нас голова Нафтогазу громадянин Бойко із зп під одну тис.доларів, такі мінуса Нафтогаз мабуть ніколи не бачив. Зате у пана Бойко все супер, хоча майже все життя був держслужбовцем
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:46

  pesikot написав:Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители.
Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц

Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит

Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке

Повірте,що і за меньшу сумму люди працюють на совість.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:50

  pesikot написав:Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц

Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит


Если позволить , то будет воровать независимо от зарплаты, хоть 30 тыс грн, хоть 300 тыс. грн, хоть 300 млн. грн в месяц. Неважно. Только с большой зарплатой он сможет нанять штат адвокатов и бухгалтеров и закрутит всё так, что потом прийдется долго разгребать.

А если хорошо контролировать, проводить регулярный аудит и лишить возможности воровать и разбазаривать госимущество, то не будет воровать и за 10 тыс грн.

Но объективно говоря, на 10 тыс грн сложно будет найти человека имеющего достаточное образовани и навыки (планирование, и т.п.). А на 20-30 тыс. грн вполне.

Работа директором Укрпочты не требует инженерного образования и каких-то незаурядных способностей. Это работа обычного клерка. Вы-же с этим не будете спорить?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а давайте отвлечемся от того, сколько кто должен получать.

интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.

здесь это обсуждается
Объем наличных денег в обращении вне банков увеличился в 2020 году на 34,2%
но общими фразами

как по мне, ближе всего версия тенизации экономики. но тогда вопрос - а сколько у нас объем теневой экономики? 50% и выше?
какие еще есть мнения?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:55

  Faceless написав:
чем быстрее пойдут, тем быстрее нормальная альтернатива появится. Проблемы не в зарплате. Проблема в желании напилить побольше денег из госбюджета. И сколько зарплату не повышай, эффективность от этого будет только падать.

Вы в курсе, что если руководство предприятием захватили паразиты, то единственный способ излечения - это перевести всех специалистов в другое предприятие. А предприятие где в руководстве завелись паразиты закрыть. Потому что само оно с высокой вероятностью уже не вылечится и будет только годами чахнуть и заражать хороших сотрудников, пока окончательно не развалится. Закон Паркинсона.

Когда ктото не справляется со своими обязанностями, ему зарплату нужно не повышать, а наоборот урезать. Или вообще увольнять, если это не единичный случай.
Сама по себе не появится, и речь вообще не о альтернативе. Тут товарищи Шариковы предлагают срубить ЗП высшего менеджмента до 30-50 кгрн. Оставим пока вне обсуждения юридическую возможность такого снижения в одностороннем порядке. Ну, добились своего, все, кто в адеквате, ушли. Открыты позиции с потолком 50кгрн. Какие тут будут альтернативы? Никто, с адекватной компетентностью, туда не пойдёт.
Присваивать априори всему менеджменту сразу ярлык "вор" - далеко не конструктивная позиция. Попытка очистить предприятие от коррупции тем, что установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.
Нужен прозрачный конкурс при устройстве, обновление кадров, контракты с чётко оговоренными критериями результатов работы и соответственно бонусами или их отсутвием, которые и будут составлять значительную часть итогового вознаграждения, при рыночных базовых окладах. А методы Шариковых всегда и без исключения приведут только к ещё худшему результату[/quote]
в публічний сектор ідуть не за зарплатою ...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке

В стране. Вот и живем до сих пор в ж***.
Mind the gap.
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