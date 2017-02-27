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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:57
сірий написав: pesikot написав:
Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители.
Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц
Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит
Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке
Повірте,що і за меньшу сумму люди працюють на совість.
работают, не спорю. но люди, которые принимаю решения о закупках, продажах и проч - тем, кто готов работать честно и платить готовы чуть поболее - тыс 50-100 грн и выше.
вопрос в том, что квалифицированный человек с такими компетенциями стоит дорого.
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Shaman
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:02
Амвросий написав: pesikot написав:
Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц
Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит
Если позволить , то будет воровать независимо от зарплаты, хоть 30 тыс грн, хоть 300 тыс. грн, хоть 300 млн. грн в месяц. Неважно. Только с большой зарплатой он сможет нанять штат адвокатов и бухгалтеров и закрутит всё так, что потом прийдется долго разгребать.
А если хорошо контролировать, проводить регулярный аудит и лишить возможности воровать и разбазаривать госимущество, то не будет воровать и за 10 тыс грн.
Но объективно говоря, на 10 тыс грн сложно будет найти человека имеющего достаточное образовани и навыки (планирование, и т.п.). А на 20-30 тыс. грн вполне.
Работа директором Укрпочты не требует инженерного образования и каких-то незаурядных способностей. Это работа обычного клерка. Вы-же с этим не будете спорить?
а какое у Вас видение зп?
норм выпускник с головой смотрит от 10-12 тыс грн. квалифиц специалист - даже еще не руководитель - 15-20 тыс. начальник отдела - 20-30 тыс грн
вменяемые директора по направлениям - от 50 тыс грн - и это не Киев.
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Shaman
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:06
Shaman написав:
:)
сірий написав: pesikot написав:
Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители.
Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц
Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит
Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке
Повірте,що і за меньшу сумму люди працюють на совість.
работают, не спорю. но люди, которые принимаю решения о закупках, продажах и проч - тем, кто готов работать честно и платить готовы чуть поболее - тыс 50-100 грн и выше.
вопрос в том, что квалифицированный человек с такими компетенциями стоит дорого.
Нажаль кваліфіковані - крадуть кваліфіковано,.Тут справа совісті,а не кількість нулів у зарплатні.
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сірий
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:13
Starikan
Вы ВСЕ правильно поняли .
Суббота , вечер , 3D графика .
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:15
Shaman написав:
интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.
Да, тоже обратил внимание, только за декабрь прирост +22.614 млрд. грн.
Зачем понадобилось столько наличной гривны теряюсь в догадках. Возможно это связано с оттоком денег с депозитов из-за низких ставок.
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Амвросий
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:28
Амвросий написав: Shaman написав:
интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.
Да, тоже обратил внимание, только за декабрь прирост +22.614 млрд. грн.
Зачем понадобилось столько наличной гривны теряюсь в догадках. Возможно это связано с оттоком денег с депозитов из-за низких ставок.
по тем же опер данным грн депозиты тоже растут
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Shaman
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:37
p_vovk74 написав:
Ви як і більшість інших прочитали, але не зрозуміли. Або прочитали лише першу фразу, як і більшість наших представників "наріду". То ж спробуйте прочитати до кінця.
Головний мотиватор працювати і не красти - участь в розподіленні прибутку підприємства за умови, що цей керівник виведе підприємство в стан прибутковості. Ця схема мотивації чудово працює в приватному бізнесі, то ж не бачу причини чому б вона не спрацювала і в державному.
Жодні контролі і перевірки не дадуть результату якщо керівник підприємства не вмотивований. І не важливо скільки ви йому платите - 50тис або 500тис або 5 мільйонів: діла не буде коли процес важливіший за мету.
Вы сами узко смотрите. Метрики эффективности бизнеса уже даже в коммерческом сегменте не так тривиальны как просто "прибыльность". Рекомендую почитать, что такое Triple Bottom Line.
А естественные монополии - это вообще отдельная история, где мотивирование менеджмента на зарабатывание денег может и вовсе иметь отрицательный эффект. Для монополии вопрос получения прибыли в принципе тактический - это можно быстро починить ценником на услуги/товары. Только что с того?
Подобный пример мы видели уже в 2014-2016 гг, когда путем 10-кратного увеличения тарифов природную монополию вывели из убытка в сверхприбыль. А тем временем, разрушалась остальная экономика, особенно мелкие и средние предприятия, спрос на продукт которой упал, потому что размер кошелька потребителя небезразмерный, и если домохозяйство отдаст за тепло не 10%, а 20% своего дохода, значит на другие 10% оно не купит одежды, не посидит в кафе, не заплатит репетитору ребенка и т.д.
Более того, когда цели монополии по прибыли достигаются путем тупого увеличения тарифа, легко похерить и производственные показатели. Да так, что это просто останется в тени дутых перемог. Что, собственно и происходит с приведенной выше в пример компанией - разведка и добыча газа снижаются, износ производственных активов растет.
Нет, KPI должны быть "умными" и стратегическими. Они должны стимулировать руководство достигать эффективности путем грамотной реорганизации, прозрачных и оптимальных бизнес-процессов, повышения качества услуг и т.д. А поставить цели по прибыли, стимулировав таким образом менеджмент УЗ увеличивать тарифы на грузоперевозки и цены плацкарты для населения - это не более, чем вредительство...
PS: убыток УЗ за 2020-й год ожидатся на уровне 12-14 млрд грн
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:55
Амвросий написав: Shaman написав:
интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.
Да, тоже обратил внимание, только за декабрь прирост +22.614 млрд. грн.
Зачем понадобилось столько наличной гривны теряюсь в догадках. Возможно это связано с оттоком денег с депозитов из-за низких ставок.
Вертолетные деньги ФОПам.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:59
Амвросий написав: Shaman написав:
а какое у Вас видение зп?
Это сильно зависит от условий и уровня обязательств. Но у меня инженерная специальность, высшее образование и много лет опыта в западных хайтек компаниях, поэтому на директора госпредприятия я бы не пошел, это не моё
так с таким бекграундом люди не смотрят зп меньше 2-3 куе.
но остальные должны работать за 20-30 т грн
тонко, тонко
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