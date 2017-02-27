RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7159716071617162>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:57

:)
  сірий написав:
  pesikot написав:Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители.
Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц

Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит

Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке

Повірте,що і за меньшу сумму люди працюють на совість.


работают, не спорю. но люди, которые принимаю решения о закупках, продажах и проч - тем, кто готов работать честно и платить готовы чуть поболее - тыс 50-100 грн и выше.
вопрос в том, что квалифицированный человек с такими компетенциями стоит дорого.
Shaman
 
Повідомлень: 652
З нами з: 29.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:02

  Амвросий написав:
  pesikot написав:Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц

Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит


Если позволить , то будет воровать независимо от зарплаты, хоть 30 тыс грн, хоть 300 тыс. грн, хоть 300 млн. грн в месяц. Неважно. Только с большой зарплатой он сможет нанять штат адвокатов и бухгалтеров и закрутит всё так, что потом прийдется долго разгребать.

А если хорошо контролировать, проводить регулярный аудит и лишить возможности воровать и разбазаривать госимущество, то не будет воровать и за 10 тыс грн.

Но объективно говоря, на 10 тыс грн сложно будет найти человека имеющего достаточное образовани и навыки (планирование, и т.п.). А на 20-30 тыс. грн вполне.

Работа директором Укрпочты не требует инженерного образования и каких-то незаурядных способностей. Это работа обычного клерка. Вы-же с этим не будете спорить?


а какое у Вас видение зп?
норм выпускник с головой смотрит от 10-12 тыс грн. квалифиц специалист - даже еще не руководитель - 15-20 тыс. начальник отдела - 20-30 тыс грн
вменяемые директора по направлениям - от 50 тыс грн - и это не Киев.
Shaman
 
Повідомлень: 652
З нами з: 29.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:06

  Shaman написав::)
  сірий написав:
  pesikot написав:Читаю о том, что государственными предприятиями должны руководить честные руководители.
Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц

Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?
Да он воровать будет дальше, чем видит

Госпидя, одни шариковы и швондеры на ветке

Повірте,що і за меньшу сумму люди працюють на совість.


работают, не спорю. но люди, которые принимаю решения о закупках, продажах и проч - тем, кто готов работать честно и платить готовы чуть поболее - тыс 50-100 грн и выше.
вопрос в том, что квалифицированный человек с такими компетенциями стоит дорого.

Нажаль кваліфіковані - крадуть кваліфіковано,.Тут справа совісті,а не кількість нулів у зарплатні.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1736
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1991 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:13

Starikan

Вы ВСЕ правильно поняли .

Суббота , вечер , 3D графика .
холява
2
 
Повідомлень: 3118
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2916 раз.
Подякували: 2928 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:15

  Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.


Да, тоже обратил внимание, только за декабрь прирост +22.614 млрд. грн.

Зачем понадобилось столько наличной гривны теряюсь в догадках. Возможно это связано с оттоком денег с депозитов из-за низких ставок.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3317
З нами з: 26.02.09
Подякував: 462 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:28

  Амвросий написав:
  Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.


Да, тоже обратил внимание, только за декабрь прирост +22.614 млрд. грн.

Зачем понадобилось столько наличной гривны теряюсь в догадках. Возможно это связано с оттоком денег с депозитов из-за низких ставок.


по тем же опер данным грн депозиты тоже растут
Shaman
 
Повідомлень: 652
З нами з: 29.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:37

  p_vovk74 написав:Ви як і більшість інших прочитали, але не зрозуміли. Або прочитали лише першу фразу, як і більшість наших представників "наріду". То ж спробуйте прочитати до кінця.
Головний мотиватор працювати і не красти - участь в розподіленні прибутку підприємства за умови, що цей керівник виведе підприємство в стан прибутковості. Ця схема мотивації чудово працює в приватному бізнесі, то ж не бачу причини чому б вона не спрацювала і в державному.
Жодні контролі і перевірки не дадуть результату якщо керівник підприємства не вмотивований. І не важливо скільки ви йому платите - 50тис або 500тис або 5 мільйонів: діла не буде коли процес важливіший за мету.


Вы сами узко смотрите. Метрики эффективности бизнеса уже даже в коммерческом сегменте не так тривиальны как просто "прибыльность". Рекомендую почитать, что такое Triple Bottom Line.

А естественные монополии - это вообще отдельная история, где мотивирование менеджмента на зарабатывание денег может и вовсе иметь отрицательный эффект. Для монополии вопрос получения прибыли в принципе тактический - это можно быстро починить ценником на услуги/товары. Только что с того?

Подобный пример мы видели уже в 2014-2016 гг, когда путем 10-кратного увеличения тарифов природную монополию вывели из убытка в сверхприбыль. А тем временем, разрушалась остальная экономика, особенно мелкие и средние предприятия, спрос на продукт которой упал, потому что размер кошелька потребителя небезразмерный, и если домохозяйство отдаст за тепло не 10%, а 20% своего дохода, значит на другие 10% оно не купит одежды, не посидит в кафе, не заплатит репетитору ребенка и т.д.

Более того, когда цели монополии по прибыли достигаются путем тупого увеличения тарифа, легко похерить и производственные показатели. Да так, что это просто останется в тени дутых перемог. Что, собственно и происходит с приведенной выше в пример компанией - разведка и добыча газа снижаются, износ производственных активов растет.

Нет, KPI должны быть "умными" и стратегическими. Они должны стимулировать руководство достигать эффективности путем грамотной реорганизации, прозрачных и оптимальных бизнес-процессов, повышения качества услуг и т.д. А поставить цели по прибыли, стимулировав таким образом менеджмент УЗ увеличивать тарифы на грузоперевозки и цены плацкарты для населения - это не более, чем вредительство...

PS: убыток УЗ за 2020-й год ожидатся на уровне 12-14 млрд грн
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9091
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1768 раз.
Подякували: 3950 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:48

  Shaman написав:а какое у Вас видение зп?


Это сильно зависит от условий и уровня обязательств. Но у меня инженерная специальность, высшее образование и много лет опыта в западных хайтек компаниях, поэтому на директора госпредприятия я бы не пошел, это не моё :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3317
З нами з: 26.02.09
Подякував: 462 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:55

  Амвросий написав:
  Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.


Да, тоже обратил внимание, только за декабрь прирост +22.614 млрд. грн.

Зачем понадобилось столько наличной гривны теряюсь в догадках. Возможно это связано с оттоком денег с депозитов из-за низких ставок.

Вертолетные деньги ФОПам.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9577
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1238 раз.
Подякували: 1705 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:59

  Амвросий написав:
  Shaman написав:а какое у Вас видение зп?


Это сильно зависит от условий и уровня обязательств. Но у меня инженерная специальность, высшее образование и много лет опыта в западных хайтек компаниях, поэтому на директора госпредприятия я бы не пошел, это не моё :)


так с таким бекграундом люди не смотрят зп меньше 2-3 куе.
но остальные должны работать за 20-30 т грн
тонко, тонко 8)
Shaman
 
Повідомлень: 652
З нами з: 29.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7159716071617162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2207, 2208, 2209
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22087 2891588
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 17:37
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7355 1720483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 151303
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.