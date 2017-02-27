Додано: Нед 17 січ, 2021 19:37

p_vovk74 написав: Ви як і більшість інших прочитали, але не зрозуміли. Або прочитали лише першу фразу, як і більшість наших представників "наріду". То ж спробуйте прочитати до кінця.

Головний мотиватор працювати і не красти - участь в розподіленні прибутку підприємства за умови, що цей керівник виведе підприємство в стан прибутковості. Ця схема мотивації чудово працює в приватному бізнесі, то ж не бачу причини чому б вона не спрацювала і в державному.

Жодні контролі і перевірки не дадуть результату якщо керівник підприємства не вмотивований. І не важливо скільки ви йому платите - 50тис або 500тис або 5 мільйонів: діла не буде коли процес важливіший за мету. Ви як і більшість інших прочитали, але не зрозуміли. Або прочитали лише першу фразу, як і більшість наших представників "наріду". То ж спробуйте прочитати до кінця.Головний мотиватор працювати і не красти - участь в розподіленні прибутку підприємства за умови, що цей керівник виведе підприємство в стан прибутковості. Ця схема мотивації чудово працює в приватному бізнесі, то ж не бачу причини чому б вона не спрацювала і в державному.Жодні контролі і перевірки не дадуть результату якщо керівник підприємства не вмотивований. І не важливо скільки ви йому платите - 50тис або 500тис або 5 мільйонів: діла не буде коли процес важливіший за мету.

Вы сами узко смотрите. Метрики эффективности бизнеса уже даже в коммерческом сегменте не так тривиальны как просто "прибыльность". Рекомендую почитать, что такое Triple Bottom Line.А естественные монополии - это вообще отдельная история, где мотивирование менеджмента на зарабатывание денег может и вовсе иметь отрицательный эффект. Для монополии вопрос получения прибыли в принципе тактический - это можно быстро починить ценником на услуги/товары. Только что с того?Подобный пример мы видели уже в 2014-2016 гг, когда путем 10-кратного увеличения тарифов природную монополию вывели из убытка в сверхприбыль. А тем временем, разрушалась остальная экономика, особенно мелкие и средние предприятия, спрос на продукт которой упал, потому что размер кошелька потребителя небезразмерный, и если домохозяйство отдаст за тепло не 10%, а 20% своего дохода, значит на другие 10% оно не купит одежды, не посидит в кафе, не заплатит репетитору ребенка и т.д.Более того, когда цели монополии по прибыли достигаются путем тупого увеличения тарифа, легко похерить и производственные показатели. Да так, что это просто останется в тени дутых перемог. Что, собственно и происходит с приведенной выше в пример компанией - разведка и добыча газа снижаются, износ производственных активов растет.Нет, KPI должны быть "умными" и стратегическими. Они должны стимулировать руководство достигать эффективности путем грамотной реорганизации, прозрачных и оптимальных бизнес-процессов, повышения качества услуг и т.д. А поставить цели по прибыли, стимулировав таким образом менеджмент УЗ увеличивать тарифы на грузоперевозки и цены плацкарты для населения - это не более, чем вредительство...PS: убыток УЗ за 2020-й год ожидатся на уровне 12-14 млрд грн