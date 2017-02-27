Кучинелли написав:Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе
Рискну предположить, что речь идет об этой постанове: https://www.nerc.gov.ua/?id=58195 Когда издается постанова об отмене тарифов, обычно вместе с ней издается и новая постанова с тарифами. Дальше искать лень, поищите где-то рядом.
Впрочем, отмененные постановы настолько старые, что это похоже на простую подчистку устаревшей нормативки.
Спасибо за то. что откликнулись.Правильно. по вашей ссылке и есть постанова №15.а в ней отмена постановы 498.так вот в этой самой 498 и было прописано о ночных тарифах.взамен ничего не предлагалось.просто отмена.Суть вопроса в неуверенности окончательности вынесенного решения.А на форуме видать мало у кого такие счётчики. хм. у меня уже 6лет.Многим вообще всё по барабану.Хитрость ещё в том. что большинство населения и сми ориентируются на предыдущую постанову от 28 декабря. в которой ночной тариф не отменялся.прошло мало времени и пока все считают. что так и есть и даже на сайтах облэнерго всё осталось.ну уж 1го числа все увидим сколько и как насчитали...
Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.
По моим прикидкам, прирост за декабрь -23,773 млрд.
Причин, как всегда, больше одной. Среди основных можно отметить некоторое увеличение доходов среди тех, кто наименее склонен держать деньги в банках, после повышения минималки; общую нервозность в связи с короной и сопутствующими ограничениями, которая заставляет людей делать заначки; уменьшение возможностей для расходования денег (трудно купить носки);...