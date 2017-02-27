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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7159716071617162
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:02

  Zebra написав:Вертолетные деньги ФОПам.


для фопов чересчур много.

22614 / 0.008 = 2'826'750
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:11

  Сибарит написав:
  Кучинелли написав:Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе

Рискну предположить, что речь идет об этой постанове: https://www.nerc.gov.ua/?id=58195
Когда издается постанова об отмене тарифов, обычно вместе с ней издается и новая постанова с тарифами. Дальше искать лень, поищите где-то рядом.

Впрочем, отмененные постановы настолько старые, что это похоже на простую подчистку устаревшей нормативки.


Спасибо за то. что откликнулись.Правильно. по вашей ссылке и есть постанова №15.а в ней отмена постановы 498.так вот в этой самой 498 и было прописано о ночных тарифах.взамен ничего не предлагалось.просто отмена.Суть вопроса в неуверенности окончательности вынесенного решения.А на форуме видать мало у кого такие счётчики. хм. у меня уже 6лет.Многим вообще всё по барабану.Хитрость ещё в том. что большинство населения и сми ориентируются на предыдущую постанову от 28 декабря. в которой ночной тариф не отменялся.прошло мало времени и пока все считают. что так и есть и даже на сайтах облэнерго всё осталось.ну уж 1го числа все увидим сколько и как насчитали...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:13

  Shaman написав:но остальные должны работать за 20-30 т грн


речь шла не про всех, а именно про директора укрпошты

на почте, где средняя зарплата работника порядка 6-8 тысяч грн, 70 тыс долларов в месяц - это абсурд.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:
  Амвросий написав:
Да, тоже обратил внимание, только за декабрь прирост +22.614 млрд. грн.

Зачем понадобилось столько наличной гривны теряюсь в догадках. Возможно это связано с оттоком денег с депозитов из-за низких ставок.

Вертолетные деньги ФОПам.


Три миллиарда - выплаты ФОПам и их наемным работникам. А тут 22.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.

По моим прикидкам, прирост за декабрь -23,773 млрд.

Причин, как всегда, больше одной.
Среди основных можно отметить некоторое увеличение доходов среди тех, кто наименее склонен держать деньги в банках, после повышения минималки; общую нервозность в связи с короной и сопутствующими ограничениями, которая заставляет людей делать заначки; уменьшение возможностей для расходования денег (трудно купить носки);...
Сибарит
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  #<1 ... 7159716071617162
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