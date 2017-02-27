Кучинелли написав:Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе
Рискну предположить, что речь идет об этой постанове: https://www.nerc.gov.ua/?id=58195 Когда издается постанова об отмене тарифов, обычно вместе с ней издается и новая постанова с тарифами. Дальше искать лень, поищите где-то рядом.
Впрочем, отмененные постановы настолько старые, что это похоже на простую подчистку устаревшей нормативки.
Спасибо за то. что откликнулись.Правильно. по вашей ссылке и есть постанова №15.а в ней отмена постановы 498.так вот в этой самой 498 и было прописано о ночных тарифах.взамен ничего не предлагалось.просто отмена.Суть вопроса в неуверенности окончательности вынесенного решения.А на форуме видать мало у кого такие счётчики. хм. у меня уже 6лет.Многим вообще всё по барабану.Хитрость ещё в том. что большинство населения и сми ориентируются на предыдущую постанову от 28 декабря. в которой ночной тариф не отменялся.прошло мало времени и пока все считают. что так и есть и даже на сайтах облэнерго всё осталось.ну уж 1го числа все увидим сколько и как насчитали...
Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.
По моим прикидкам, прирост за декабрь -23,773 млрд.
Причин, как всегда, больше одной. Среди основных можно отметить некоторое увеличение доходов среди тех, кто наименее склонен держать деньги в банках, после повышения минималки; общую нервозность в связи с короной и сопутствующими ограничениями, которая заставляет людей делать заначки; уменьшение возможностей для расходования денег (трудно купить носки);...
Впрочем, и в прошлые годы объем налички в декабре существенно рос. Может это просто сезонность.
Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.
По моим прикидкам, прирост за декабрь -23,773 млрд.
Причин, как всегда, больше одной. Среди основных можно отметить некоторое увеличение доходов среди тех, кто наименее склонен держать деньги в банках, после повышения минималки; общую нервозность в связи с короной и сопутствующими ограничениями, которая заставляет людей делать заначки; уменьшение возможностей для расходования денег (трудно купить носки);...
Впрочем, и в прошлые годы объем налички в декабре существенно рос. Может это просто сезонность.
декабрь - похоже на сезонность. а в целом год - надо еще думать
Faceless написав:На пост вище вашого є перелік. Я вас зрозумів - їх всі знищити треба, так краще буде. Зате корупції не буде і скажених окладів.
Нет, не стоит закрывать или приватизировать. Просто отменить дотации за счет бюджета, отменить неадекватные зарплаты, ввести аудит и контроль расходов и пусть работает. Обанкротится, так обанкротится. А сможет работать - хорошо.
Долярчик написав:Лише депо! - та й то воно зараз - не смачне!
Порохбанка платить 18% річних. Конячники - 17,9. Руслан - 16 Сосіс - 14,5 і інші На оренді більше не піднімете.
То все "старьйо" А потрібно дивитись у майбутнє з високопіднятою головою!
Тож, я мав на увазі НОВІ депо, в які можна вкладатись з початку цього року!
Що там - тільки абанка/Львів дає пА 11% річних брутто? Це аж 8% з копійками ЧИСТЯКУ! Та це просто жирний-жир! :mrgreen Лендлорди, які здають в новобудовах під 8% річних - то вони просто сміються з деполюдей!
Ще цікава така річ: 1. Восени - минуло 3р., як Долярчик вклався на котловані(з розтермінуванням на пів року) 2. Квартира подорожчала за цей час на 85%(це не хотєлки, а реальність, так як недавно продала сусідка, але "трьоху" за 950дол/м2 без ремонту) 3. Гривнедепо скільки за 3р. принесло б? 45%? Ну нехай з капіталізацією 55-60%, але не більше, так як потрібно розкидати гривню по 4-5ть банках і не всюди помацаєте найьільші %% і не всюди є капіталіщація
4. А тепер знатоки/фінансові граматЄї питання: "Що краще: 60% за 3 роки У ГРИВНІ(а швидше менше), чи 85% У ДОЛЯРЧИКАХ???!"
До чого це я? Просто: ДУМАЙТЕ!!! ДІЙТЕ!!! БАГАТІЙТЕ!!!
Долярчик написав:То все "старьйо" А потрібно дивитись у майбутнє з високопіднятою головою!
Тож, я мав на увазі НОВІ депо, в які можна вкладатись з початку цього року!
Що там - тільки абанка/Львів дає пА 11% річних брутто? Це аж 8% з копійками ЧИСТЯКУ! Та це просто жирний-жир! :mrgreen Лендлорди, які здають в новобудовах під 8% річних - то вони просто сміються з деполюдей!
Ще цікава така річ: 1. Восени - минуло 3р., як Долярчик вклався на котловані(з розтермінуванням на пів року) 2. Квартира подорожчала за цей час на 85%(це не хотєлки, а реальність, так як недавно продала сусідка, але "трьоху" за 950дол/м2 без ремонту) 3. Гривнедепо скільки за 3р. принесло б? 45%? Ну нехай з капіталізацією 55-60%, але не більше, так як потрібно розкидати гривню по 4-5ть банках і не всюди помацаєте найьільші %% і не всюди є капіталіщація
4. А тепер знатоки/фінансові граматЄї питання: "Що краще: 60% за 3 роки У ГРИВНІ(а швидше менше), чи 85% У ДОЛЯРЧИКАХ???!"
До чого це я? Просто: ДУМАЙТЕ!!! ДІЙТЕ!!! БАГАТІЙТЕ!!!