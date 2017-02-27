Додано: Нед 17 січ, 2021 20:11

Сибарит написав: Кучинелли написав: Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе

Рискну предположить, что речь идет об этой постанове: https://www.nerc.gov.ua/?id=58195

Когда издается постанова об отмене тарифов, обычно вместе с ней издается и новая постанова с тарифами. Дальше искать лень, поищите где-то рядом.



Впрочем, отмененные постановы настолько старые, что это похоже на простую подчистку устаревшей нормативки. Рискну предположить, что речь идет об этой постанове:Когда издается постанова об отмене тарифов, обычно вместе с ней издается и новая постанова с тарифами. Дальше искать лень, поищите где-то рядом.Впрочем, отмененные постановы настолько старые, что это похоже на простую подчистку устаревшей нормативки.

Спасибо за то. что откликнулись.Правильно. по вашей ссылке и есть постанова №15.а в ней отмена постановы 498.так вот в этой самой 498 и было прописано о ночных тарифах.взамен ничего не предлагалось.просто отмена.Суть вопроса в неуверенности окончательности вынесенного решения.А на форуме видать мало у кого такие счётчики. хм. у меня уже 6лет.Многим вообще всё по барабану.Хитрость ещё в том. что большинство населения и сми ориентируются на предыдущую постанову от 28 декабря. в которой ночной тариф не отменялся.прошло мало времени и пока все считают. что так и есть и даже на сайтах облэнерго всё осталось.ну уж 1го числа все увидим сколько и как насчитали...