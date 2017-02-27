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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7160716171627163>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:11

  Сибарит написав:
  Кучинелли написав:Мои данные - с1 янв он остался, потом с6 янв его отменили постановой №15.Но на сайтах облэнерго в факах до сих пор ответ. что остался.В сми тоже чехорда, у кого как...Есть ли чёрным по белому в авторитетном профильном органе

Рискну предположить, что речь идет об этой постанове: https://www.nerc.gov.ua/?id=58195
Когда издается постанова об отмене тарифов, обычно вместе с ней издается и новая постанова с тарифами. Дальше искать лень, поищите где-то рядом.

Впрочем, отмененные постановы настолько старые, что это похоже на простую подчистку устаревшей нормативки.


Спасибо за то. что откликнулись.Правильно. по вашей ссылке и есть постанова №15.а в ней отмена постановы 498.так вот в этой самой 498 и было прописано о ночных тарифах.взамен ничего не предлагалось.просто отмена.Суть вопроса в неуверенности окончательности вынесенного решения.А на форуме видать мало у кого такие счётчики. хм. у меня уже 6лет.Многим вообще всё по барабану.Хитрость ещё в том. что большинство населения и сми ориентируются на предыдущую постанову от 28 декабря. в которой ночной тариф не отменялся.прошло мало времени и пока все считают. что так и есть и даже на сайтах облэнерго всё осталось.ну уж 1го числа все увидим сколько и как насчитали...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:13

  Shaman написав:но остальные должны работать за 20-30 т грн


речь шла не про всех, а именно про директора укрпошты

на почте, где средняя зарплата работника порядка 6-8 тысяч грн, 70 тыс долларов в месяц - это абсурд.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:
  Амвросий написав:
Да, тоже обратил внимание, только за декабрь прирост +22.614 млрд. грн.

Зачем понадобилось столько наличной гривны теряюсь в догадках. Возможно это связано с оттоком денег с депозитов из-за низких ставок.

Вертолетные деньги ФОПам.


Три миллиарда - выплаты ФОПам и их наемным работникам. А тут 22.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.

По моим прикидкам, прирост за декабрь -23,773 млрд.

Причин, как всегда, больше одной.
Среди основных можно отметить некоторое увеличение доходов среди тех, кто наименее склонен держать деньги в банках, после повышения минималки; общую нервозность в связи с короной и сопутствующими ограничениями, которая заставляет людей делать заначки; уменьшение возможностей для расходования денег (трудно купить носки);...

Впрочем, и в прошлые годы объем налички в декабре существенно рос. Может это просто сезонность.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:45

  Сибарит написав:
  Shaman написав:интересный вопрос - почему прирост денежной базы практически весь ушел в кеш? отчета за декабрь еще нет, но по опер данным рост кеша за 2020 год - 130 млрд грн.

По моим прикидкам, прирост за декабрь -23,773 млрд.

Причин, как всегда, больше одной.
Среди основных можно отметить некоторое увеличение доходов среди тех, кто наименее склонен держать деньги в банках, после повышения минималки; общую нервозность в связи с короной и сопутствующими ограничениями, которая заставляет людей делать заначки; уменьшение возможностей для расходования денег (трудно купить носки);...

Впрочем, и в прошлые годы объем налички в декабре существенно рос. Может это просто сезонность.


декабрь - похоже на сезонность. а в целом год - надо еще думать :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:18

  Faceless написав:На пост вище вашого є перелік. Я вас зрозумів - їх всі знищити треба, так краще буде. Зате корупції не буде і скажених окладів.


Нет, не стоит закрывать или приватизировать. Просто отменить дотации за счет бюджета, отменить неадекватные зарплаты, ввести аудит и контроль расходов и пусть работает. Обанкротится, так обанкротится. А сможет работать - хорошо.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:35

  Амвросий написав:
  Faceless написав:установить низкий потолок на оклады менеджмента - обречена на провал, и приведёт в обратному - на копеечные оклады гарантированно придут либо воры, либо совершенно некомпетентные люди, ещё неизвестно, что хуже.

Получается украинский топ менеджер получает в 10 раз больше чем менеджер аналогичной компании в США. Но от этого Укрпочта не работает в 10 раз эффективнее чем Amazon.

Когда речь идет о простом пересичном с маленькой зарплатой, сразу идут "наставления" на выбор о повышении эффективности, обучении и т.д., когда речь об украинском топ менеджменте, то ситуация сразу меняется, двойные стандарты в головах. Лучше пусть будут одни некомпетентные, чем другие. О какой ответственности за коррупцию можно говорить с подобным подходом?
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:42

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Востаннє редагувалось ruvex в Пон 18 січ, 2021 00:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:45

  flyman написав:
  Долярчик написав:[quote="
.... потрібно дивитись у майбутнє з високопіднятою головою!

Тож, я мав на увазі НОВІ депо, в які можна вкладатись з початку цього року!

Що там - тільки абанка/Львів дає пА 11% річних брутто? Це аж 8% з копійками ЧИСТЯКУ!
Та це просто жирний-жир! :mrgreen
Лендлорди, які здають в новобудовах під 8% річних - то вони просто сміються з деполюдей!

Ще цікава така річ:
1. Восени - минуло 3р., як Долярчик вклався на котловані(з розтермінуванням на пів року)
2. Квартира подорожчала за цей час на 85%(це не хотєлки, а реальність, так як недавно продала сусідка, але "трьоху" за 950дол/м2 без ремонту)
3. Гривнедепо скільки за 3р. принесло б? 45%? Ну нехай з капіталізацією 55-60%, але не більше, так як потрібно розкидати гривню по 4-5ть банках і не всюди помацаєте найьільші %% і не всюди є капіталіщація ;)

4. А тепер знатоки/фінансові граматЄї :mrgreen: питання: "Що краще: 60% за 3 роки У ГРИВНІ(а швидше менше), чи 85% У ДОЛЯРЧИКАХ???!" :mrgreen:

До чого це я?
Просто:
ДУМАЙТЕ!!!
ДІЙТЕ!!!
БАГАТІЙТЕ!!!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

сам з собою переписуєшся.
8000 грн. від Зе отримав? розбагатів?[/quote]
=======

Зайди на мою гілку - там побачиш, що не сам з собою переписуюсь!

Цікаво, чи порох дав би 8 000грн? А ще минулої весни ~ 5?
І ще на двох дітей ~ 12 за весінній лоХдауН і за грудень ~ 1,5?
Дав би порох?
Чи все ж таки Зе "хоч старається"?

Кажу, що Зе не є поганий, просто йому оточення попідсовували...

Ехххххх, треба було весь квартал і всіх їхніх робітників впихнути в ВР і Кабмін - то вже б процвітали! :lol: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:50

  Амвросий написав:Работа директором Укрпочты не требует инженерного образования и каких-то незаурядных способностей. Это работа обычного клерка. Вы-же с этим не будете спорить?


Де вже тут сперечатись. Кухарку одразу треба брать. Нехай керує :)
sergey_sryvkin
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