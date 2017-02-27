pesikot написав:Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц
Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ? Да он воровать будет дальше, чем видит
Если позволить , то будет воровать независимо от зарплаты, хоть 30 тыс грн, хоть 300 тыс. грн, хоть 300 млн. грн в месяц. Неважно. Только с большой зарплатой он сможет нанять штат адвокатов и бухгалтеров и закрутит всё так, что потом прийдется долго разгребать.
А если хорошо контролировать, проводить регулярный аудит и лишить возможности воровать и разбазаривать госимущество, то не будет воровать и за 10 тыс грн.
Но объективно говоря, на 10 тыс грн сложно будет найти человека имеющего достаточное образовани и навыки (планирование, и т.п.). А на 20-30 тыс. грн вполне.
Работа директором Укрпочты не требует инженерного образования и каких-то незаурядных способностей. Это работа обычного клерка. Вы-же с этим не будете спорить?
И на 20-30 тыс не найти, и на 50 тоже, и даже на 100 кгрн. Это зарплата хорошего специалиста, не руководителя, такие уж реалии. Работа директором предприятия с многотысячным персоналом таки требует определенного опыта и способностей, и никакой обычный клерк её не потянет. Тут не о чем спорить, это факт
Это сильно зависит от условий и уровня обязательств. Но у меня инженерная специальность, высшее образование и много лет опыта в западных хайтек компаниях, поэтому на директора госпредприятия я бы не пошел, это не моё
Faceless написав: И на 20-30 тыс не найти, и на 50 тоже, и даже на 100 кгрн. Это зарплата хорошего специалиста, не руководителя, такие уж реалии. Работа директором предприятия с многотысячным персоналом таки требует определенного опыта и способностей, и никакой обычный клерк её не потянет. Тут не о чем спорить, это факт
В "Укрзалізниці" працюють професіонали крутіші, ніж у Deutsche Bahn? Або з якоїсь причини зарплата членів наглядової ради "Укрзалізниці" вища, ніж у членів наглядової ради Deutsche Bahn?
Якщо хто не знає, то наглядова рада - це група осіб, яка працює в інтересах акціонерів і контролює роботу топ-менеджерів компанії.
От якщо говорити про Deutsche Bahn. Найбільший оклад у 2017 році отримав голова наглядової ради Utz-Hellmuth Felcht - 105 тисяч євро.
Далі:
Олександр Кіршнер - 68 тисяч євро. Юрген Крумнов - 60 тисяч євро.
14 членів наглядової ради отримали компенсацію в розмірі від 30 до 40 тис. євро.
Загальний розмір річної компенсації 20 членам наглядової ради Deutsche Bahn становив 909,9 тисячі євро. А тепер порівняємо з "Укрзалізницею".
Головою наглядової ради "Укрзалізниці" є пан Шевкі Аджунер. Офіційних даних про його зарплату ми не знаємо, але про неї можна довідатися з його декларації.
За 2018 рік він отримав зарплату в УЗ у 3,4 млн грн.
За 2019 рік він подав 6 декларацій із доходом у 650 тисяч грн. Це дозволяє говорити про дохід у 3,9 млн грн.
Тож виходить, якщо дохід Deutsche Bahn за 2018 рік - 44 млрд євро. А дохід "Укрзалізниці" - 84 млрд грн (приблизно 3 млрд євро). Німецька компанія майже в 15 разів більша за нашу, але голова ради директорів української компанії отримує більшу зарплату? Це що за маячня? Та й, думаю, ситуація щодо інших членів наглядової ради нітрохи не краща.
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в августе на своем портале, посвященном подбору кадров, в подразделе Jobs Ukraine опубликовал объявление о поиске электромонтеров контактной сети для проектов электрификации ж/д инфраструктуры в Германии.
Как пишет ЦТС, согласно информации о вакансии, электромонтерам из Украины предлагают работу по монтажу и ремонту компонентов контактной сети по всей территории Германии - "в новых регионах и на свежем воздухе". Требуемый опыт работы электромонтером контактной сети 4, 5 или 6 разряда не менее 1 года. Ограничений по возрасту нет, а резюме принимают даже на украинском или русском языках.
Потенциальным претендентам предлагают официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, 39-часовую рабочую неделю, отпуск 30 рабочих дней в году и прочие опции.
Думаю, 3000євро матимуть (100кгрн.)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 січ, 2021 00:14, всього редагувалось 2 разів.
p_vovk74 написав:І взагалі, складається враження що тут 90% людей або відставні комсомольські вожаки, або електорат Зеленського. Телевізор їм мізки затьмарив, соціалізм так і пре. Ніби всі тут таксистами працюють...
Який там соціалізм, тут з п'яток професійно ображених життям персонажів ниють на усіх гілках - все життя та праця на форумі!
ruvex написав: Думаю, посвятить очередные 30 изучению поведения чиновников в дикой среде их обитания, можно лишь с одной высокой из пальца целью, а именно написания по благополучном прошествии историко-мемуарного труда в стиле "Мое субъективное отношение...". Все остальное где подобные виды должны осуществлять делегированную им прозрачную и невидимую муравьиную работу в отношении обеспечения жизнедеятельности и комфортности на должном уровне в таком собирательном образе, как страна, по меньшей мере расточительно, учитывая среднюю продолжительность жизни в 66. Подобная расточительная жизнь редко приносит удовольствие.
Здорово ,,,,,.Правда .
А по-моему, графомания.
Starikan, судя по Вашей подписи, молча завидовать плохо получается.
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