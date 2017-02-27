Амвросий написав:

pesikot написав: Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяц



Вы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?

Да он воровать будет дальше, чем видит

Ну прям бесеребренники за 30 тыс грн в месяцВы это серьёзно ? Вы готовы доверить многомиллииардные обороты человеку за 30 тыс гривен ?Да он воровать будет дальше, чем видит

Если позволить , то будет воровать независимо от зарплаты, хоть 30 тыс грн, хоть 300 тыс. грн, хоть 300 млн. грн в месяц. Неважно. Только с большой зарплатой он сможет нанять штат адвокатов и бухгалтеров и закрутит всё так, что потом прийдется долго разгребать.А если хорошо контролировать, проводить регулярный аудит и лишить возможности воровать и разбазаривать госимущество, то не будет воровать и за 10 тыс грн.Но объективно говоря, на 10 тыс грн сложно будет найти человека имеющего достаточное образовани и навыки (планирование, и т.п.). А на 20-30 тыс. грн вполне.Работа директором Укрпочты не требует инженерного образования и каких-то незаурядных способностей. Это работа обычного клерка. Вы-же с этим не будете спорить?