Додано: Пон 18 січ, 2021 12:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0018.01.2021.................Доллар прибавил 11 копеек.ТОМную сессию открыли на 3 копейки выше закрытия пятницы (субботнюю пародию на торги учитывать не будем, поскольку даже НБУ оставил на сегодня официальный курс, определенный по результатам торгов пятницы) со спредом 2 копейки. После утреннего кофе попробовали опуститься на 2 копейки, но незадолго до 11 развернулись и пошли вверх. За 45 минут выросли на 5 копеек, после чего уравновесились и остановились.В мире доллар за выходные вырос и продолжает расти. Можно считать, что динамику нашего сегодняшнего крайне тонкого рынка определяют мировые тенденции. Пятничный рост в самом конце сессии можно объяснить тек же.Справочный курс встретили котировками 28.1800 - 28.2000, что на 3 копейки выше открытия.Ни в пятницу, ни в полурабочую субботу НБУ на рынок не выходил.Остатки на коррсчеах выросли. за счет расходов казначейства. Остальные факторы были совсем мелкие, что для субботы ожидаемо.В пятницу объем МБ снизился с 399.2 до 375.3 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос.Официальные итоги интервенций не отличаются от тех, что я преждевременно объявил в пятницуДобавлю только, что интервенция во вторник проводилась методом единого курса.