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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7161716271637164>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:
  Shaman написав:а какое у Вас видение зп?


Это сильно зависит от условий и уровня обязательств. Но у меня инженерная специальность, высшее образование и много лет опыта в западных хайтек компаниях, поэтому на директора госпредприятия я бы не пошел, это не моё :)
А суждения, как у пролетария
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:05

  sergey_sryvkin написав:
  Амвросий написав:Работа директором Укрпочты не требует инженерного образования и каких-то незаурядных способностей. Это работа обычного клерка. Вы-же с этим не будете спорить?


Де вже тут сперечатись. Кухарку одразу треба брать. Нехай керує :)

Яких нових лиць вам не вистачає?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:08

  Faceless написав:
И на 20-30 тыс не найти, и на 50 тоже, и даже на 100 кгрн. Это зарплата хорошего специалиста, не руководителя, такие уж реалии.
Работа директором предприятия с многотысячным персоналом таки требует определенного опыта и способностей, и никакой обычный клерк её не потянет. Тут не о чем спорить, это факт


https://ua.112.ua/mnenie/deutsche-bahn-vs-ukrzaliznytsia-porivniannia-zarplat-i-dokhodiv-525288.html

В "Укрзалізниці" працюють професіонали крутіші, ніж у Deutsche Bahn? Або з якоїсь причини зарплата членів наглядової ради "Укрзалізниці" вища, ніж у членів наглядової ради Deutsche Bahn?

Якщо хто не знає, то наглядова рада - це група осіб, яка працює в інтересах акціонерів і контролює роботу топ-менеджерів компанії.

От якщо говорити про Deutsche Bahn. Найбільший оклад у 2017 році отримав голова наглядової ради Utz-Hellmuth Felcht - 105 тисяч євро.

Далі:

Олександр Кіршнер - 68 тисяч євро.
Юрген Крумнов - 60 тисяч євро.

14 членів наглядової ради отримали компенсацію в розмірі від 30 до 40 тис. євро.


Загальний розмір річної компенсації 20 членам наглядової ради Deutsche Bahn становив 909,9 тисячі євро. А тепер порівняємо з "Укрзалізницею".

Головою наглядової ради "Укрзалізниці" є пан Шевкі Аджунер. Офіційних даних про його зарплату ми не знаємо, але про неї можна довідатися з його декларації.

За 2018 рік він отримав зарплату в УЗ у 3,4 млн грн.

За 2019 рік він подав 6 декларацій із доходом у 650 тисяч грн. Це дозволяє говорити про дохід у 3,9 млн грн.

Тож виходить, якщо дохід Deutsche Bahn за 2018 рік - 44 млрд євро. А дохід "Укрзалізниці" - 84 млрд грн (приблизно 3 млрд євро). Німецька компанія майже в 15 разів більша за нашу, але голова ради директорів української компанії отримує більшу зарплату? Це що за маячня? Та й, думаю, ситуація щодо інших членів наглядової ради нітрохи не краща.

Павло Вернівський


https://cfts.org.ua/news/2020/08/25/deutsche_bahn_ischet_v_ukraine_elektromonterov_kontaktnoy_seti_60381

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в августе на своем портале, посвященном подбору кадров, в подразделе Jobs Ukraine опубликовал объявление о поиске электромонтеров контактной сети для проектов электрификации ж/д инфраструктуры в Германии.

Как пишет ЦТС, согласно информации о вакансии, электромонтерам из Украины предлагают работу по монтажу и ремонту компонентов контактной сети по всей территории Германии - "в новых регионах и на свежем воздухе". Требуемый опыт работы электромонтером контактной сети 4, 5 или 6 разряда не менее 1 года. Ограничений по возрасту нет, а резюме принимают даже на украинском или русском языках.

Потенциальным претендентам предлагают официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, 39-часовую рабочую неделю, отпуск 30 рабочих дней в году и прочие опции.


Думаю, 3000євро матимуть (100кгрн.)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 січ, 2021 00:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:11

  p_vovk74 написав:І взагалі, складається враження що тут 90% людей або відставні комсомольські вожаки, або електорат Зеленського. Телевізор їм мізки затьмарив, соціалізм так і пре. Ніби всі тут таксистами працюють...

Який там соціалізм, тут з п'яток професійно ображених життям персонажів ниють на усіх гілках - все життя та праця на форумі!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На неделе размещения есть?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:45

  Captain Obvious написав:На неделе размещения есть?

IPO? )))
There are no upcoming IPOs currently available for this week.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:14

28.15-28.17/28.22-28.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.01.2021.................28,1681
Доллар прибавил 11 копеек.
ТОМную сессию открыли на 3 копейки выше закрытия пятницы (субботнюю пародию на торги учитывать не будем, поскольку даже НБУ оставил на сегодня официальный курс, определенный по результатам торгов пятницы) со спредом 2 копейки. После утреннего кофе попробовали опуститься на 2 копейки, но незадолго до 11 развернулись и пошли вверх. За 45 минут выросли на 5 копеек, после чего уравновесились и остановились.
В мире доллар за выходные вырос и продолжает расти. Можно считать, что динамику нашего сегодняшнего крайне тонкого рынка определяют мировые тенденции. Пятничный рост в самом конце сессии можно объяснить тек же.
Справочный курс встретили котировками 28.1800 - 28.2000, что на 3 копейки выше открытия.

Ни в пятницу, ни в полурабочую субботу НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчеах выросли. за счет расходов казначейства. Остальные факторы были совсем мелкие, что для субботы ожидаемо.

В пятницу объем МБ снизился с 399.2 до 375.3 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос.

Официальные итоги интервенций не отличаются от тех, что я преждевременно объявил в пятницу :) Добавлю только, что интервенция во вторник проводилась методом единого курса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:19

  Captain Obvious написав:На неделе размещения есть?

ты расстроился на то, что рикета вниз не пошла ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:20

odessit2007

Здравствуйте !
Кинотеатр Комсомолец в Запорожье предлагает по 28.20 .
Всегда с Уважением отношусь к Вашим сообщениям .
холява
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