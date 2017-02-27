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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7161716271637164
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Кинотеатр Комсомолец в Запорожье предлагает по 28.20
хороший кинотеатр.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:39

За крок до перевороту думок! ©

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Кинотеатр Комсомолец в Запорожье предлагает по 28.20
хороший кинотеатр.
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Ха-ха©
Це просто Долярчик знову прийняв участь в грі! :shock: :lol: :D
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:52

  SILVER_UA написав:
  Captain Obvious написав:На неделе размещения есть?

ты расстроился на то, что рикета вниз не пошла ?


А ты как дурачок радуешься 5 копеечному росту на пустом ТОМ рынке? :lol:
Ну, в твоих «умственных» способностях не сомневался. 8)
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Ха-ха©
Це просто Долярчик знову прийняв участь в грі!

Без тебя никак :D
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:14

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Кинотеатр Комсомолец в Запорожье предлагает по 28.20
хороший кинотеатр.
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Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .

Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)
холява
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:17

  обыкновенный написав:О какой ответственности за коррупцию можно говорить с подобным подходом?

В Украине на практике нет ответственности за коррупцию. Наказания - максимум штрафы, а чаще восстановление в должности и выплата компенсации за счет налогоплательщиков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:19

  Captain Obvious написав:
  SILVER_UA написав:
  Captain Obvious написав:На неделе размещения есть?

ты расстроился на то, что рикета вниз не пошла ?


А ты как дурачок радуешься 5 копеечному росту на пустом ТОМ рынке? :lol:
Ну, в твоих «умственных» способностях не сомневался. 8)

балаболка, я в отличии от тебя не икспёрд
ранее выкладывал твои пёрлы, которые ты уже забыл
но продолжаешь все равно на каждом откате здесь радоваться
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:никогда не думал , что меня коснется
привет,крепитесь.И это пройдёт
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:26

  холява написав:
Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .

Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)

Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?
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