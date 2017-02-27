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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Долярчик
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Додано: Пон 18 січ, 2021 12:52
SILVER_UA написав: Captain Obvious написав:
На неделе размещения есть?
ты расстроился на то, что рикета вниз не пошла ?
А ты как дурачок радуешься 5 копеечному росту на пустом ТОМ рынке?
Ну, в твоих «умственных» способностях не сомневался.
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Captain Obvious
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:14
Мизантрóп написав: холява написав:
Кинотеатр Комсомолец в Запорожье предлагает по 28.20
хороший кинотеатр.
Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .
Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)
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холява
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:17
обыкновенный написав:
О какой ответственности за коррупцию можно говорить с подобным подходом?
В Украине на практике нет ответственности за коррупцию. Наказания - максимум штрафы, а чаще восстановление в должности и выплата компенсации за счет налогоплательщиков.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:19
Captain Obvious написав: SILVER_UA написав: Captain Obvious написав:
На неделе размещения есть?
ты расстроился на то, что рикета вниз не пошла ?
А ты как дурачок радуешься 5 копеечному росту на пустом ТОМ рынке?
Ну, в твоих «умственных» способностях не сомневался.
балаболка, я в отличии от тебя не икспёрд
ранее выкладывал твои пёрлы, которые ты уже забыл
но продолжаешь все равно на каждом откате здесь радоваться
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SILVER_UA
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:23
холява написав:
никогда не думал , что меня коснется
привет,крепитесь.И это пройдёт
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:26
холява написав:
Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .
Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)
Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?
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