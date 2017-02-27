А, взагалі, то цікаве відчуття, коли під самий ніс підсовуєш антиперспірант - а запаху ні ху-ху!
І тут ти розумієш - що, МОЖЛИВО, це твої останні дні!
Але, проходять дні, і.... - тю, фігня та корона, і далі вже її(майже) не боїшся підцепити!
Може, це те, що ще відносно, молодий організм?
Але, от за батьків - справді трохи лячно.....(хоч недавно вони, наче, перехворіли - по 40 уколів антибіотиків прийняли по рекомендації лікаря)
А я - то ще в вересні відчув "кайф" без запаху і "спорченого смаку"! Але, пройшло все в легкій формі за тиждень(а запаху ЗОВСІМ НЕ ВІДЧУВАВ три дні)
Тож, будьмо здорові і..... читаємо мій підпис!