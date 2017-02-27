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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7161716271637164
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:32

Будьмо здорові, пиймо до дна! Нам не зашкодить чарочка вина!

А, взагалі, то цікаве відчуття, коли під самий ніс підсовуєш антиперспірант - а запаху ні ху-ху! :shock:
І тут ти розумієш - що, МОЖЛИВО, це твої останні дні! :shock:

Але, проходять дні, і.... - тю, фігня та корона, і далі вже її(майже) не боїшся підцепити! :mrgreen:

Може, це те, що ще відносно, молодий організм?
Але, от за батьків - справді трохи лячно.....(хоч недавно вони, наче, перехворіли - по 40 уколів антибіотиків прийняли по рекомендації лікаря)
А я - то ще в вересні відчув "кайф" без запаху і "спорченого смаку"! Але, пройшло все в легкій формі за тиждень(а запаху ЗОВСІМ НЕ ВІДЧУВАВ три дні) 8)

Тож, будьмо здорові і..... читаємо мій підпис! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Адміна нового взяли на роботу?
Стажуєте?

Свята за порогом - нє?
А по святах і вихідних можна не тільки лиш все © :D

Тож, менше тріть гілку, а більше закушуйте ;) :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:41

  холява написав:Здорово ,,,,,.Правда .

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  #<1 ... 7161716271637164
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