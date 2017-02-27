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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7160716171627163
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На неделе размещения есть?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:45

  Captain Obvious написав:На неделе размещения есть?

IPO? )))
There are no upcoming IPOs currently available for this week.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:14

28.15-28.17/28.22-28.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.01.2021.................28,1681
Доллар прибавил 11 копеек.
ТОМную сессию открыли на 3 копейки выше закрытия пятницы (субботнюю пародию на торги учитывать не будем, поскольку даже НБУ оставил на сегодня официальный курс, определенный по результатам торгов пятницы) со спредом 2 копейки. После утреннего кофе попробовали опуститься на 2 копейки, но незадолго до 11 развернулись и пошли вверх. За 45 минут выросли на 5 копеек, после чего уравновесились и остановились.
В мире доллар за выходные вырос и продолжает расти. Можно считать, что динамику нашего сегодняшнего крайне тонкого рынка определяют мировые тенденции. Пятничный рост в самом конце сессии можно объяснить тек же.
Справочный курс встретили котировками 28.1800 - 28.2000, что на 3 копейки выше открытия.

Ни в пятницу, ни в полурабочую субботу НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчеах выросли. за счет расходов казначейства. Остальные факторы были совсем мелкие, что для субботы ожидаемо.

В пятницу объем МБ снизился с 399.2 до 375.3 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос.

Официальные итоги интервенций не отличаются от тех, что я преждевременно объявил в пятницу :) Добавлю только, что интервенция во вторник проводилась методом единого курса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:19

  Captain Obvious написав:На неделе размещения есть?

ты расстроился на то, что рикета вниз не пошла ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:20

odessit2007

Здравствуйте !
Кинотеатр Комсомолец в Запорожье предлагает по 28.20 .
Всегда с Уважением отношусь к Вашим сообщениям .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:17

  обыкновенный написав:О какой ответственности за коррупцию можно говорить с подобным подходом?

В Украине на практике нет ответственности за коррупцию. Наказания - максимум штрафы, а чаще восстановление в должности и выплата компенсации за счет налогоплательщиков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:25

Потребительские настроения и деловые ожидания в декабре остаются на низком уровне. Оценка текущего состояния ухудшилась, на находится несколько выше апрельского минимума. За год индексы потеряли 1/4 своей величины и вернулись к уровням 2018-го года

Зображення

https://sapiens.com.ua/publications/soc ... PR_ukr.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............18.01.2021.........19.01.2021
дата розрахунку...........16.01.2021..........18.01.2021
Євро..............................34,0121...............34,0158...+0.01%
Долар США...................28,0524...............28,1926...+0.5%
После полудня доллар прибавил еще 2.5 копейки.
ТОМную сессию открыли на 3 копейки выше закрытия пятницы (субботнюю пародию на торги учитывать не будем, поскольку даже НБУ оставил на сегодня официальный курс, определенный по результатам торгов пятницы) со спредом 2 копейки. После утреннего кофе попробовали опуститься на 2 копейки, но незадолго до 11 развернулись и пошли вверх. За 45 минут выросли на 5 копеек, после чего уравновесились и остановились.
В мире доллар за выходные вырос и продолжает расти. Можно считать, что динамику нашего сегодняшнего крайне тонкого рынка определяют мировые тенденции. Пятничный рост в самом конце сессии можно объяснить тек же.
Справочный курс встретили котировками 28.1800 - 28.2000, что на 3 копейки выше открытия.
Перед обедом выросли на 3.5 копейки. После обеда сначала опустились на полкопейки, после чего почти сразу выросли на 2 копейки. Больше движений не было.
В мире доллар после полудня прекратил рост и колеблется примерно на одном уровне.
Официальный курс встретили котировками 28.2300 - 28.2500. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 24.2527 (+16) +394
2019 - 27.9808 (-5) +21

2018 - 28.7775 (+11)
2017 - 27.4919 (-13)

Появилась информация о получателях рефинанса:
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 300 000,0
АТ "ОЩАДБАНК" 2 250 000,0
"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 75 000,0
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 940 000,0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 136 000,0
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 49 000,0
АБ "УКРГАЗБАНК" 1 000 000,0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 500 000,0
АТ "Укрексімбанк" 18 089,0
АТ "КІБ" 110 000,0
АТ "КРИСТАЛБАНК" 305 000,0
АТ "РВС БАНК" 202 000,0
АТ "СКАЙ БАНК" 4 000,0
АТ "МЕГАБАНК" 46 000,0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 450 000,0
АТ "БАНК СІЧ" 1 250 000,0
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 19 000,0
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:18

Faceless
По этой логике президенту 30 млн. страны надо платить 300 млн.в месяц?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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