Додано: Пон 18 січ, 2021 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з............18.01.2021.........19.01.2021

дата розрахунку...........16.01.2021..........18.01.2021

Євро..............................34,0121...............34,0158...+0.01%

Долар США...................28,0524...............28,1926...+0.5%

После полудня доллар прибавил еще 2.5 копейки.

ТОМную сессию открыли на 3 копейки выше закрытия пятницы (субботнюю пародию на торги учитывать не будем, поскольку даже НБУ оставил на сегодня официальный курс, определенный по результатам торгов пятницы) со спредом 2 копейки. После утреннего кофе попробовали опуститься на 2 копейки, но незадолго до 11 развернулись и пошли вверх. За 45 минут выросли на 5 копеек, после чего уравновесились и остановились.

В мире доллар за выходные вырос и продолжает расти. Можно считать, что динамику нашего сегодняшнего крайне тонкого рынка определяют мировые тенденции. Пятничный рост в самом конце сессии можно объяснить тек же.

Справочный курс встретили котировками 28.1800 - 28.2000, что на 3 копейки выше открытия.

Перед обедом выросли на 3.5 копейки. После обеда сначала опустились на полкопейки, после чего почти сразу выросли на 2 копейки. Больше движений не было.

В мире доллар после полудня прекратил рост и колеблется примерно на одном уровне.

Официальный курс встретили котировками 28.2300 - 28.2500. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.



Этот день в истории:

2020 - 24.2527 (+16) +394

2019 - 27.9808 (-5) +21



2018 - 28.7775 (+11)

2017 - 27.4919 (-13)



Появилась информация о получателях рефинанса:

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 300 000,0

АТ "ОЩАДБАНК" 2 250 000,0

"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 75 000,0

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 940 000,0

АТ "АКБ "КОНКОРД" 136 000,0

АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 49 000,0

АБ "УКРГАЗБАНК" 1 000 000,0

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 500 000,0

АТ "Укрексімбанк" 18 089,0

АТ "КІБ" 110 000,0

АТ "КРИСТАЛБАНК" 305 000,0

АТ "РВС БАНК" 202 000,0

АТ "СКАЙ БАНК" 4 000,0

АТ "МЕГАБАНК" 46 000,0

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 450 000,0

АТ "БАНК СІЧ" 1 250 000,0

АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 19 000,0