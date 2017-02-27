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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:25
Национальный банк Украины 15 января 2021 года предоставил рефинансирование семнадцати банкам на общую сумму 8,654 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:32
если посмотрите историю рефинанса (Скажем банка Аккорд), то наблюдается такая картина: рефинанс на 30 дней-700 млн, следующие месяцы 650 млн, 600, 550, 500, 450 млн
т.е. банк зарабатывает 50 млн грн в месяц(или привлекает депозиты , скажем в валюте под 2,5-2,75%) и ему с каждым месяцем требуется рефинанса на 50 млн меньше
в общем как-то работают, крутятся потихоньку в наше нелегкое время
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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