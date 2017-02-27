|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:25
Национальный банк Украины 15 января 2021 года предоставил рефинансирование семнадцати банкам на общую сумму 8,654 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:32
если посмотрите историю рефинанса (Скажем банка Аккорд), то наблюдается такая картина: рефинанс на 30 дней-700 млн, следующие месяцы 650 млн, 600, 550, 500, 450 млн
т.е. банк зарабатывает 50 млн грн в месяц(или привлекает депозиты , скажем в валюте под 2,5-2,75%) и ему с каждым месяцем требуется рефинанса на 50 млн меньше
в общем как-то работают, крутятся потихоньку в наше нелегкое время
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39
Крім того, Нацбанк скасував заборону на операції фізичних осіб з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард", на операції з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів на умовах маржинальної торгівлі та на розрахунки в іноземній валюті під час купівлі державних цінних паперів, номінованих у валюті.
прошу прокомментировать выделенное...
т.е. валютные ОВГЗ можно купить напрямую за валюту(для физ.лица)?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:27
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:31
В реальности ничего не будет.
К сожалению.
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:37
Какой-то чувак из УЗ трещал что-то по телеку, спросили его по поводу зарплаты в 625 000 гривен, говорит, он 25 лет назад в Киевстаре больше получал. Чуваку на вид где-то за 40. 25 лет назад еще и гривен не было. Да и услуги мобильной связи они начали предоставлять только в декабре 97-го. За кого они нас держат.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:47
після "метро на Троєщину" і "тролейбуса в Ірпінь" та "другої кольцевої навколо Києва"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 січ, 2021 20:48, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:47
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:50
Та ні, залізнодорожник від народження, пройшов всі щаблі (як Кирпа) залізниці, цінний кадр, 625 мало, не менше ляма. А то ще Дойчебан поїде піднімати.
https://fi202x.blogspot.com/
|