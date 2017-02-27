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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7162716371647165>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:25

Национальный банк Украины 15 января 2021 года предоставил рефинансирование семнадцати банкам на общую сумму 8,654 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:32

  vitaliian написав:
  Сибарит написав:Я уже устал бороться с мифом о целенаправленной выдаче рефинанса под облигации :)
Этот рефинанс целевым не является. Если у банка есть, что оставить в залог (как в анекдоте), он может получить рефинанс и распоряжаться им так, как ему заблагорассудится.
Если кто-то решится покупать облигации, флаг ему в руки.


альянс и аккорд привлекают короткие депозиты в гривне под 10-11%
наверное залогов на более жирный рефинанс не хватает, а денюшки зачем то нужны.


если посмотрите историю рефинанса (Скажем банка Аккорд), то наблюдается такая картина: рефинанс на 30 дней-700 млн, следующие месяцы 650 млн, 600, 550, 500, 450 млн

т.е. банк зарабатывает 50 млн грн в месяц(или привлекает депозиты , скажем в валюте под 2,5-2,75%) и ему с каждым месяцем требуется рефинанса на 50 млн меньше

в общем как-то работают, крутятся потихоньку в наше нелегкое время :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39

Крім того, Нацбанк скасував заборону на операції фізичних осіб з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард", на операції з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів на умовах маржинальної торгівлі та на розрахунки в іноземній валюті під час купівлі державних цінних паперів, номінованих у валюті.

прошу прокомментировать выделенное...

т.е. валютные ОВГЗ можно купить напрямую за валюту(для физ.лица)?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Укрзализныця" вынесла на обсуждение проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч, которые свяжут Киев и крупнейшие города Украины. Сейчас идет поиск инвесторов для реализации проекта.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:27

  vitaliian написав:
"Укрзализныця" вынесла на обсуждение проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч, которые свяжут Киев и крупнейшие города Украины. Сейчас идет поиск инвесторов для реализации проекта.

В реальности будет до 150 км/ч, и то страшно будет. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:31

  Striker написав:
  vitaliian написав:
"Укрзализныця" вынесла на обсуждение проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч, которые свяжут Киев и крупнейшие города Украины. Сейчас идет поиск инвесторов для реализации проекта.

В реальности будет до 150 км/ч, и то страшно будет. :)

В реальности ничего не будет.
К сожалению.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:37

  Striker написав:
  vitaliian написав:В реальности будет до 150 км/ч, и то страшно будет. :)

В реальности ничего не будет.
К сожалению.

Какой-то чувак из УЗ трещал что-то по телеку, спросили его по поводу зарплаты в 625 000 гривен, говорит, он 25 лет назад в Киевстаре больше получал. Чуваку на вид где-то за 40. :x 25 лет назад еще и гривен не было. Да и услуги мобильной связи они начали предоставлять только в декабре 97-го. За кого они нас держат.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:47

  vitaliian написав:"Укрзализныця" вынесла на обсуждение проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч, которые свяжут Киев и крупнейшие города Украины. Сейчас идет поиск инвесторов для реализации проекта.

після "метро на Троєщину" і "тролейбуса в Ірпінь" та "другої кольцевої навколо Києва"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 січ, 2021 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:47

  hxbbgaf написав:Чуваку на вид где-то за 40.


Ему 57 сейчас будет.
А в Киевстаре и ТНК Жмак работал с 2006 по 2012 года, 2012-2015 - президент Роснефть-Украина. Не знаю, чего он про 25 лет ляпнул.
Кстати удачно учился, на одном курсе с Саакашвили, а Петр Алексеевич был курсом выше.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:50

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Чуваку на вид где-то за 40.


Ему 57 сейчас будет.
А в Киевстаре и ТНК Жмак работал с 2006 по 2012 года, 2012-2015 - президент Роснефть-Украина. Не знаю, чего он про 25 лет ляпнул.
Кстати удачно учился, на одном курсе с Саакашвили, а Петр Алексеевич был курсом выше.


Та ні, залізнодорожник від народження, пройшов всі щаблі (як Кирпа) залізниці, цінний кадр, 625 мало, не менше ляма. А то ще Дойчебан поїде піднімати.
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