vitaliian написав:В реальности будет до 150 км/ч, и то страшно будет.
В реальности ничего не будет. К сожалению.
Какой-то чувак из УЗ трещал что-то по телеку, спросили его по поводу зарплаты в 625 000 гривен, говорит, он 25 лет назад в Киевстаре больше получал. Чуваку на вид где-то за 40. 25 лет назад еще и гривен не было. Да и услуги мобильной связи они начали предоставлять только в декабре 97-го. За кого они нас держат.
Сибарит написав:Я уже устал бороться с мифом о целенаправленной выдаче рефинанса под облигации Этот рефинанс целевым не является. Если у банка есть, что оставить в залог (как в анекдоте), он может получить рефинанс и распоряжаться им так, как ему заблагорассудится. Если кто-то решится покупать облигации, флаг ему в руки.
альянс и аккорд привлекают короткие депозиты в гривне под 10-11% наверное залогов на более жирный рефинанс не хватает, а денюшки зачем то нужны.
На протяжении длительного периода не видел, шоб хоть раз дали Форварду. Это потому шта он не кошерный???
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
холява написав:Уважаемый Сибарит , Это им на счастье дали денег ? Или на завтрашний аукцион поддержки штанов государства ?
Я уже устал бороться с мифом о целенаправленной выдаче рефинанса под облигации Этот рефинанс целевым не является. Если у банка есть, что оставить в залог (как в анекдоте), он может получить рефинанс и распоряжаться им так, как ему заблагорассудится. .
Но тогда, видимо, у нас наконец-то заработали одновременно кредитный и процентные каналы трансмиссии? Ну логично же? И следующим этапом будет рост кредитования на фоне снижения кредитных ставок. А вообще полная победа инфл. Таргетированния в этом году. Цель по инфляции - достигнута, курс плавающий, мобильность капитала удерживается и даже все четыре канала трансмиссии заработали. Заработал и пятый бы да вот беда - фондовый рынок не дожил.
Это сильно зависит от условий и уровня обязательств. Но у меня инженерная специальность, высшее образование и много лет опыта в западных хайтек компаниях, поэтому на директора госпредприятия я бы не пошел, это не моё
А суждения, как у пролетария
Почему? Не воровать и не быть чрезмерно жадным- это черты пролетария?.)
Мне все же думается - порядочного, воспитанного человека)
А то, что у нас не все благополучно с самосознанием и трендами в обществе, так это и так понятно)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Пон 18 січ, 2021 22:30, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну