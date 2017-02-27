|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:33
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4418
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:38
bamper написав:
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
будет изменяться каждый день
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5231
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 935 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:57
Мизантрóп написав: bamper написав:
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
будет изменяться каждый день
как Вы сразу с конкретики зашли то
я то думал тут размышлений как минимум хотя бы на пару предложений.
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4418
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:06
bamper написав:
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
Рост до 28,40
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5578
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1150 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:08
vitaliian написав: bamper написав:
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
Рост до 28,40
Потом сливаемся
и заходим на 24 ?
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1737
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1991 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:14
Мизантрóп написав: bamper написав:
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
будет изменяться каждый день
Еще можно предположить, что курс продажи окажется выше курса покупки, а евро будет торговаться дороже доллара, но дешевле фунта
Прошу не благодарить за самое точное предсказание в истории, я этого не люблю
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 18 січ, 2021 23:22, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9103
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1774 раз.
- Подякували: 3964 раз.
-
- Профіль
-
14
6
3
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:21
freeze написав: hxbbgaf написав:
Чуваку на вид где-то за 40.
Ему 57 сейчас будет.
А в Киевстаре и ТНК Жмак работал с 2006 по 2012 года, 2012-2015 - президент Роснефть-Украина. Не знаю, чего он про 25 лет ляпнул.
Кстати удачно учился, на одном курсе с Саакашвили, а Петр Алексеевич был курсом выше.
Ляпнул именно про 25. Понятно, посчитал свою зарплату при курсе 5, но в долларе. И то, наверное, меньше было.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22033
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2282 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:23
bamper написав:
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
Повангую, в феврале немного вниз, в марте вверх
Возможно 30-31 еще в первом квартале увидим
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 18 січ, 2021 23:27, всього редагувалось 3 разів.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3359
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 467 раз.
- Подякували: 834 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:24
сірий написав: vitaliian написав: bamper написав:
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
Рост до 28,40
Потом сливаемся
и заходим на 24 ?
Меня тут просили про 24 больше не писать) чтобы не сливать чужие секреты..
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5578
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1150 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22096
|2895085
|
|
|7355
|1721099
|
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
|
|643
|151537
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|