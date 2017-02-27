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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7163716471657166
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:38

  bamper написав:Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?

будет изменяться каждый день
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:57

  Мизантрóп написав:
  bamper написав:Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?

будет изменяться каждый день

как Вы сразу с конкретики зашли то :D
я то думал тут размышлений как минимум хотя бы на пару предложений.
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:06

  bamper написав:Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?

Рост до 28,40
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:08

  vitaliian написав:
  bamper написав:Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?

Рост до 28,40

Потом сливаемся :mrgreen: и заходим на 24 ?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:14

  Мизантрóп написав:
  bamper написав:Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?

будет изменяться каждый день


Еще можно предположить, что курс продажи окажется выше курса покупки, а евро будет торговаться дороже доллара, но дешевле фунта :mrgreen: Прошу не благодарить за самое точное предсказание в истории, я этого не люблю
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 18 січ, 2021 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:21

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Чуваку на вид где-то за 40.


Ему 57 сейчас будет.
А в Киевстаре и ТНК Жмак работал с 2006 по 2012 года, 2012-2015 - президент Роснефть-Украина. Не знаю, чего он про 25 лет ляпнул.
Кстати удачно учился, на одном курсе с Саакашвили, а Петр Алексеевич был курсом выше.

Ляпнул именно про 25. Понятно, посчитал свою зарплату при курсе 5, но в долларе. И то, наверное, меньше было.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:23

  bamper написав:Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?


Повангую, в феврале немного вниз, в марте вверх :)

Возможно 30-31 еще в первом квартале увидим
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 23:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:24

  сірий написав:
  vitaliian написав:
  bamper написав:Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?

Рост до 28,40

Потом сливаемся :mrgreen: и заходим на 24 ?

Меня тут просили про 24 больше не писать) чтобы не сливать чужие секреты.. :?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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