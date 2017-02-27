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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:46
Навуходоносор написав: Faceless написав:
А суждения, как у пролетария
Почему? Не воровать и не быть чрезмерно жадным- это черты пролетария?.)
Крадівництво та жадібність - риси саме пролетарія. Неважливо, в якому контексті обговорюються.
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sergey_sryvkin
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