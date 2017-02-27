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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:08
vitaliian написав: bamper написав:
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
Рост до 28,40
Потом сливаемся
и заходим на 24 ?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:14
Мизантрóп написав: bamper написав:
Немного по теме если никто не против
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
будет изменяться каждый день
Еще можно предположить, что курс продажи окажется выше курса покупки, а евро будет торговаться дороже доллара, но дешевле фунта
Прошу не благодарить за самое точное предсказание в истории, я этого не люблю
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 18 січ, 2021 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:23
bamper написав:
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?
Повангую, в феврале немного вниз, в марте вверх
Возможно 30-31 еще в первом квартале увидим
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 18 січ, 2021 23:27, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 10:54
Странно. Межбанк вниз, а наличка вверх.?
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Додано: Вів 19 січ, 2021 10:58
fin написав:
наличка вверх.?
наличка тоже вниз, но не 10 коп, как межбанк
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:02
Добрый день! Где выгодней поменять долары на евро? Желательно банк,с менялами связываться не особо есть желание. Заранее признателен. Профильной ветки форума обмен usd/eur не нашел.
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