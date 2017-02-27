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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7163716471657166>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:08

  vitaliian написав:
  bamper написав:Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?

Рост до 28,40

Потом сливаемся :mrgreen: и заходим на 24 ?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:14

  Мизантрóп написав:
  bamper написав:Немного по теме если никто не против :D
Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?

будет изменяться каждый день


Еще можно предположить, что курс продажи окажется выше курса покупки, а евро будет торговаться дороже доллара, но дешевле фунта :mrgreen: Прошу не благодарить за самое точное предсказание в истории, я этого не люблю
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 18 січ, 2021 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:23

  bamper написав:Какие мысли\планы по курсу на неделю\месяц\квартал?


Повангую, в феврале немного вниз, в марте вверх :)

Возможно 30-31 еще в первом квартале увидим
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 23:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:54

Странно. Межбанк вниз, а наличка вверх.?
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:58

  fin написав:наличка вверх.?

наличка тоже вниз, но не 10 коп, как межбанк
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день! Где выгодней поменять долары на евро? Желательно банк,с менялами связываться не особо есть желание. Заранее признателен. Профильной ветки форума обмен usd/eur не нашел.
serg_2012
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:24

  serg_2012 написав:Добрый день! Где выгодней поменять долары на евро? Желательно банк,с менялами связываться не особо есть желание. Заранее признателен. Профильной ветки форума обмен usd/eur не нашел.

Сдать в Раде, купить во Львове. https://mustbe.ml/kurs/
Но это все теория. Идите к менялам и будет вам счастье
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:47

  serg_2012 написав:Добрый день! Где выгодней поменять долары на евро? Желательно банк,с менялами связываться не особо есть желание. Заранее признателен. Профильной ветки форума обмен usd/eur не нашел.

Сегодня менял в обратном порядке через Альфу, вышло 1.199
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:56

  kwon написав:
  serg_2012 написав:Добрый день! Где выгодней поменять долары на евро? Желательно банк,с менялами связываться не особо есть желание. Заранее признателен. Профильной ветки форума обмен usd/eur не нашел.

Сегодня менял в обратном порядке через Альфу, вышло 1.199

какой в этом экономический смысл при 1,212 в мире ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:01

  SILVER_UA написав:
  kwon написав:
  serg_2012 написав:Добрый день! Где выгодней поменять долары на евро? Желательно банк,с менялами связываться не особо есть желание. Заранее признателен. Профильной ветки форума обмен usd/eur не нашел.

Сегодня менял в обратном порядке через Альфу, вышло 1.199

какой в этом экономический смысл при 1,212 в мире ?

В Украине евро в наличке дешевле к доллару, чем в мире.
Zebra
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