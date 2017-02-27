ой, не до такой степени же! Обменки по 1,203 меняют, если мозги не придумали более эффективного варианта
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:06
Христос Хрещається!
Але то пАпіжже
А спочатку - була кава ©
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Ласкаво просимо на "Битву екстрасенсів" 3-й сезон!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13
Всмысле не до такой же степени? Даже озвученная вами цифра 1,203 далеко не 1.212 в мире - покажите где по 1.21 хотя бы примут.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:17
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.01.2021......................28,1685
Гривна укрепилась на 2.5 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз и к 11 опустились на 7 копеек. К 11-30 сбросили еще копейку. К 12 сделали следующий копеечный шаг вниз.
В мире доллар со вчерашнего вечера снижается. Мы опять идем в ногу с миром.
Справочный курс встретили котировками 28.1300 - 28.1500, что на 9 копеек ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Ни один из факторов не превысил миллиарда. Полная стабильность.
Обороты валютного рынка в субботу обсуждать не будем, над ними мы уже посмеялись
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:28
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Тільки цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0034
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,4615
Повні оберти МБ за тиждень - 806,9816
Середні оберти за тиждень - 268,9939
Середні оберти за рік - 268,9939
СередньоТижневе - 28,3769
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0387
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0369
Повні оберти МБ за тиждень - 1877,7589
Середні оберти за тиждень - 312,9598
Середні оберти за рік - 298,3045
СередньоТижневе - 28,0603
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,1685 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 28,1555 грн./дол. І це на 0,013 грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра 0,05 відсотка.
На моменті доляр ПЕРЕКУПЛЕНО всього на 0,013 гривні по показниках 2021 року! Я б зараз не ризикував продавати, або купляти. Маржа обміну перекриває зиск!
Як на мене, цікавим буде рік. Якшо так і буде коливатись навколо середньорічної зваженої - це буде означати економічно обгрунтований курс. Останні 2 роки були якісь штучні перекоси!!!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,0603 грн./дол., а продавав дорожче!!!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:42
28.15-28.18/28.22-28.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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