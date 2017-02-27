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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то наши серебрянные пересовые ростишки попрятались
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:17
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:18
Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает финансирование Экспортно-кредитного агентства на сумму до 1,8 млрд грн.
Об этом свидетельствует текст закона о госбюджете на сайте Министерства финансов, отмечает Интерфакс-Украина.
"Предоставить право Министерству финансов осуществлять по решению Кабинета министров выпуски облигаций внутреннего государственного займа в сумме не более 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии Экспортно-кредитного агентства, 100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета министров", – указано в тексте
Помимо этого, госбюджет предусматривает также право Минфина провести выпуски облигаций внутреннего госзайма сверх объемов для выпуска акций АО "Украинской финансовой жилищной компании", 100% которой принадлежат государству.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:19
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Востаннє редагувалось reus в Вів 19 січ, 2021 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:19
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв`ю для видання Der Standard зазначив, що МВФ важливий для України як інституційний кредитор, "а не через суми грошей, які він надає".
"Більшу частину грошей ми позичили на міжнародних фінансових ринках. Однак на поточному етапі розвитку країна потребує допомоги МВФ, і ми робимо все можливе, щоб продовжувати співпрацю та виконувати умови програми. Ми все ще залежатимемо від хороших новин від МВФ у 2021 році, аби продовжувати співпрацювати з ЄС та Світовим банком та позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками. Але ми хочемо змінити формат співпраці.
На даний момент МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту. Ми хочемо, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації. Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року, аби ми могли позичати гроші на ринкових умовах і знову ставати незалежними відносно своїх запозичень", - сказав глава Мінфіну.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:29
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:52
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............19.01.2021.........20.01.2021
дата розрахунку.............18.01.2021..........19.01.2021
Євро................................34,0158...............34,1555...+0.41%
Долар США ....................28,1926...............28,1544...-0.14%
После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз и к 11 опустились на 7 копеек. К 11-30 сбросили еще копейку. К 12 сделали следующий копеечный шаг вниз.
В мире доллар со вчерашнего вечера снижается. Мы опять идем в ногу с миром.
Справочный курс встретили котировками 28.1300 - 28.1500, что на 9 копеек ниже открытия.
Перед обедом на копейку приподнялись. После обеда снижение возобновилось. За 40 минут опустились на 4 копейки. С 15 часов наступила стабильность.
В мире доллар продолжает снижение.
Официальный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1200. За день опустились на 12 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 24.2527 (+16) +390
2019 - 27.9808 (-5) +17
2018 - 28.8448 (+7)
2017 - 27.4422 (-5)
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:36
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