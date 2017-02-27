ТОМятся
Все за сценарієм.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:47
ТОМятся
Все за сценарієм.
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
результаты аукциона есть по овгз есть?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:56
По данным укрстата за декбрь, процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені (домашні господарства):
гривна: 29,9% (-0.5)
валюта: 21,7% (+0.1)
Получается валюта становится более дорогой, а гривна более дешевой
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