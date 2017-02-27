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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7165716671677168
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:47

  Captain Obvious написав:Что-то наши серебрянные пересовые ростишки попрятались :D

ТОМятся :D
https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuellar/162562/
Все за сценарієм.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

результаты аукциона есть по овгз есть?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:56

По данным укрстата за декбрь, процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені (домашні господарства):

гривна: 29,9% (-0.5)
валюта: 21,7% (+0.1)

Получается валюта становится более дорогой, а гривна более дешевой
Амвросий
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