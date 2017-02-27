ТОМятся
Все за сценарієм.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:47
ТОМятся
Все за сценарієм.
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
результаты аукциона есть по овгз есть?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:56
По данным укрстата за декбрь, процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені (домашні господарства):
гривна: 29,9% (-0.5)
валюта: 21,7% (+0.1)
Получается валюта становится более дорогой, а гривна более дешевой
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:47
Где деньги, Зин ?
Завтра погашение ОВГЗ на 12 млрд грн.
Минфин сегодня провел аукцион в ходе которого привлек 12,3 млрд грн. Типо все сходится. НО в пятницу НБУ выдал 8,5 млрд длинного рефинанса сроком до 5 лет. И куда эти деньги пошли ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51
Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона
По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 12.3 млрд грн, из них, в том числе
самых коротких, трехмесячных, - 0.5 млрд по ставке 9.45 (-0.55)%
годичных - 6.1 млрд по ставке 11.75 (0)%.
двухгодичных - 4.0 млрд по ставке 11.95 (+0.1)%.
При жестком лимите трехмесячных бумаг по ним таки удалось сбить процентную ставку, но ральная победа настанет только при отсутствии лимитов.
Завта будут выплаты 14 млрд грн (12 млрд погашение и 2 млрд процентов). Занять одним махом на него почти удалось.
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Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Вів 19 січ, 2021 19:07
По ОВГЗ на март получается 45.011 млрд.?
А где можно даты выплат по госдолгу посмотреть?
На март там вроде 70 млрд было?
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