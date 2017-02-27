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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7165716671677168
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:47

  Captain Obvious написав:Что-то наши серебрянные пересовые ростишки попрятались :D

ТОМятся :D
https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuellar/162562/
Все за сценарієм.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

результаты аукциона есть по овгз есть?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:56

По данным укрстата за декбрь, процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені (домашні господарства):

гривна: 29,9% (-0.5)
валюта: 21,7% (+0.1)

Получается валюта становится более дорогой, а гривна более дешевой
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:47

Где деньги, Зин ?

Завтра погашение ОВГЗ на 12 млрд грн.
Минфин сегодня провел аукцион в ходе которого привлек 12,3 млрд грн. Типо все сходится. НО в пятницу НБУ выдал 8,5 млрд длинного рефинанса сроком до 5 лет. И куда эти деньги пошли ?


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51

Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 12.3 млрд грн, из них, в том числе
самых коротких, трехмесячных, - 0.5 млрд по ставке 9.45 (-0.55)%
годичных - 6.1 млрд по ставке 11.75 (+0.05)%.
двухгодичных - 4.0 млрд по ставке 11.95 (+0.1)%.

При жестком лимите трехмесячных бумаг по ним таки удалось сбить процентную ставку, но о ральной победе на этом направлении можно говорить только при отсутствии лимитов.

На практике же имеем, что в безлимитных выпусках (а без них - никак) имеем рост.

Завта будут выплаты 14 млрд грн (12 млрд погашение и 2 млрд процентов). Занять одним махом на их покрытие почти удалось, но по факту - путем увеличения (пусть и не значительного) процентных ставок.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
Востаннє редагувалось headshaker в Вів 19 січ, 2021 20:33, всього редагувалось 1 раз.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:07

По ОВГЗ на март получается 45.011 млрд.?

А где можно даты выплат по госдолгу посмотреть?
На март там вроде 70 млрд было?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:57

  Captain Obvious написав:Что-то наши серебрянные пересовые ростишки попрятались :D

так тебя от 28,40 тоже никогда не видно :mrgreen:
SILVER_UA
 
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