RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7166716771687169>
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:47

  Captain Obvious написав:Что-то наши серебрянные пересовые ростишки попрятались :D

ТОМятся :D
https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuellar/162562/
Все за сценарієм.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5235
З нами з: 03.12.14
Подякував: 831 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

результаты аукциона есть по овгз есть?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
Повідомлень: 71
З нами з: 01.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:56

По данным укрстата за декбрь, процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені (домашні господарства):

гривна: 29,9% (-0.5)
валюта: 21,7% (+0.1)

Получается валюта становится более дорогой, а гривна более дешевой
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3367
З нами з: 26.02.09
Подякував: 467 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:47

Где деньги, Зин ?

Завтра погашение ОВГЗ на 12 млрд грн.
Минфин сегодня провел аукцион в ходе которого привлек 12,3 млрд грн. Типо все сходится. НО в пятницу НБУ выдал 8,5 млрд длинного рефинанса сроком до 5 лет. И куда эти деньги пошли ?


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38038
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 11488 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51

Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 12.3 млрд грн, из них, в том числе
самых коротких, трехмесячных, - 0.5 млрд по ставке 9.45 (-0.55)%
годичных - 6.1 млрд по ставке 11.75 (+0.05)%.
двухгодичных - 4.0 млрд по ставке 11.95 (+0.1)%.

При жестком лимите трехмесячных бумаг по ним таки удалось сбить процентную ставку, но о ральной победе на этом направлении можно говорить только при отсутствии лимитов.

На практике же имеем, что в безлимитных выпусках (а без них - никак) имеем рост.

Завта будут выплаты 14 млрд грн (12 млрд погашение и 2 млрд процентов). Занять одним махом на их покрытие почти удалось, но по факту - путем увеличения (пусть и не значительного) процентных ставок.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
Востаннє редагувалось headshaker в Вів 19 січ, 2021 20:33, всього редагувалось 1 раз.
headshaker
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2599 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:07

По ОВГЗ на март получается 45.011 млрд.?

А где можно даты выплат по госдолгу посмотреть?
На март там вроде 70 млрд было?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3367
З нами з: 26.02.09
Подякував: 467 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:57

  Captain Obvious написав:Что-то наши серебрянные пересовые ростишки попрятались :D

так тебя от 28,40 тоже никогда не видно :mrgreen:
SILVER_UA
 
Повідомлень: 809
З нами з: 21.07.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:23

  SILVER_UA написав:
  Captain Obvious написав:Что-то наши серебрянные пересовые ростишки попрятались :D

так тебя от 28,40 тоже никогда не видно :mrgreen:


Вот ты, перес, болен и не лечишься.
Я писал что будем не спеша идти вниз, поэтому и слил всё со счетов по .40 на безнале.
В сообщениях есть :wink: (не пост-фактум, как у КОЕ-КОГО)

А вот вы, ждуны па30.00, очень смешные.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не знаю, может уже и проскакивало тут

https://www.wsj.com/articles/yellen-pre ... _headlines
Janet Yellen is expected to affirm the U.S.’s commitment to market-determined exchange rates when she testifies on Capitol Hill Tuesday, and she will make clear the U.S. doesn’t seek a weaker dollar for competitive advantage, according to Biden transition officials familiar with her hearing preparation.


Огорчение для прорицателей падений доллара сразу после выборов и падения-2 перед новым годом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 06.08.19
Подякував: 657 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:05

  vitaliy_berdinskikh написав:Не знаю, может уже и проскакивало тут

https://www.wsj.com/articles/yellen-pre ... _headlines
Janet Yellen is expected to affirm the U.S.’s commitment to market-determined exchange rates when she testifies on Capitol Hill Tuesday, and she will make clear the U.S. doesn’t seek a weaker dollar for competitive advantage, according to Biden transition officials familiar with her hearing preparation.


Огорчение для прорицателей падений доллара сразу после выборов и падения-2 перед новым годом.

епоха дешевого долара закінчується,
рокета прогріває баки.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23134
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7166716771687169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kmm3, Деньги і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2209, 2210, 2211
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22103 2899701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 22:40
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7356 1722085
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 19:47
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 151759
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28773)
20.01.2021 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.