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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7166716771687169
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.13-28.16/28.20-28.23
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:46

  vitaliy_berdinskikh написав:Не знаю, может уже и проскакивало тут

https://www.wsj.com/articles/yellen-pre ... _headlines
Janet Yellen is expected to affirm the U.S.’s commitment to market-determined exchange rates when she testifies on Capitol Hill Tuesday, and she will make clear the U.S. doesn’t seek a weaker dollar for competitive advantage, according to Biden transition officials familiar with her hearing preparation.


Огорчение для прорицателей падений доллара сразу после выборов и падения-2 перед новым годом.


Україна теж наче не планувала девальвацію з 8 до 25 :)
В США дилема: завалити свій фондовий ринок, обанкротити щонайменше 20% компаній, в тому числі всесвітньовідомих або спостерігати за повзучою девальвацією долара, іноді подаючи надію любителям зеленого заявами, що вони хочуть сильного долара. Насправді чимало країн вже почали робити інтервенції для запобігання стрімкому зміцненню їх валют відносно долара, поки допомагає
kmm3
 
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