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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28.13-28.16/28.20-28.23
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:46
Україна теж наче не планувала девальвацію з 8 до 25
В США дилема: завалити свій фондовий ринок, обанкротити щонайменше 20% компаній, в тому числі всесвітньовідомих або спостерігати за повзучою девальвацією долара, іноді подаючи надію любителям зеленого заявами, що вони хочуть сильного долара. Насправді чимало країн вже почали робити інтервенції для запобігання стрімкому зміцненню їх валют відносно долара, поки допомагає
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
какие ожидания по учетной ставке нбу? будут повышать?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Сер 20 січ, 2021 10:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вообще-то "планировала" удержанием стабильного курса, но не 25. Это было вполне ожидаемо, как и было ранвее с курсом 5.
Хотя если посмотреть в целом то и 25 является логичным результатом попытки Януковича сдать государственность соседу в момент когда соседом руководит диктатор с мечтами о господстве если не мировом, то региональном.
Отличие второго абзаца с первым абзацем лишь в том что если удержание псевдо-стабильного курса очевидно вело к резкому падению курса, то сдача государственности по мнению тех кто её сдавал вела к возможности жить на содержании у сильного соседа, а по факту привела к попытке соседа захватить власть, потере территорий и паническому падению курса. Тоесть сам Янукович не мог просчитать этот риск прям настолько. Но теперь, после того как всё случилось - видно что есть связь между сдачей государственности и обвалом гривны в следствие войны России с Украиной.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 10:47
нє, будуть позичати комбанкам під 6%, а ті братимуть ОВДП під 12%
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 20 січ, 2021 10:49
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:06
спасибо
еще вчера видел
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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